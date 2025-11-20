Tutti conoscono Betty Bossi, ma quasi nessuno sa chi c'è dietro: ecco la verità 20.11.2025

La copywriter pubblicitaria Emmi Creola-Maag ha fatto di lei un fenomeno negli anni Cinquanta: stiamo parlando di Betty Bossi. Ora la sua inventrice è sotto i riflettori nel film «Ciao Betty». Sarah Spale interpreta il ruolo di protagonista.

Bruno Bötschi, Nicole Agostini Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Negli anni '50 è diventata un'icona nazionale grazie ai suoi libri di cucina: stiamo parlando di Betty Bossi.

La sua inventrice, Emmi Creola-Maag, una copywriter di Zurigo, è sotto i riflettori nel film «Ciao Betty», del regista Pierre Monnard.

È molto probabile che la storia sull'emancipazione possa interessare sia il pubblico del cinema tradizionale che quello dei progressisti. Mostra di più

«Tutti conoscono Betty Bossi, ma nessuno sa chi c'è veramente dietro»: questo è uno dei motivi per cui Sarah Spale («Wilder» e «Platzspitzbaby») ne interpreta il ruolo principale nel lungometraggio «Ciao Betty».

Betty Bossi, la casalinga perfetta, è stata creata negli anni '50 da Emmi Creola-Maag, una copywriter pubblicitaria di Zurigo.

Il film cinematografico del regista svizzero Pierre Monnard racconta la storia di una cuoca immaginaria che diventa un fenomeno nazionale.

Betty Bossi scatena una rivoluzione

L'inventrice di Betty Bossi rischia di essere schiacciata tra il successo professionale, le responsabilità familiari e le norme sociali.

Mentre Emmi Creola-Maag lavora fuori casa in un'agenzia pubblicitaria, il marito (interpretato da Martin Vischer) la prende sotto la sua ala protettiva a casa. Ma c'è di peggio: in ufficio, l'inventrice di Betty Bossi viene sessualmente avvicinata da pubblicitari macho e scaltri.

Nonostante le resistenze, Creola-Maag si rifiuta di cedere. Invece di vivere un modello di ruolo superato, innesca una rivoluzione nelle cucine svizzere: improvvisamente anche gli uomini lavorano ai fornelli.

Una storia di emancipazione raccontata come una commedia

In «Ciao Betty», il trio di successo Pierre Monnard (regista), André Küttel (sceneggiatura) e Sarah Spale (protagonista) raccontano una storia di emancipazione svizzera intrecciata in una commedia.

Ci sono dunque buone probabilità che «Ciao Betty» piaccia al pubblico del cinema tradizionale, ma anche a persone più progressiste e persino alle femministe.

Scoprite perché e per chi altro vale la pena vedere il film nella videointervista con i due attori principali Sarah Spale e Martin Vischer.

«Ciao Betty» viene proiettato nelle sale dei blue Cinema da giovedì 20 novembre 2025.