James Gunn Covermedia

Decine di star hollywoodiane si sono fatte avanti con il regista sperando di vestire i panni del Cavaliere Oscuro nel nuovo DC Universe.

Covermedia Covermedia

Direttamente da Hollywood arriva un'indiscrezione esclusiva.

A rivelarla è James Gunn, regista di «Superman» e co-leader di DC Studios: «Non potete immaginare quanti grandi attori mi hanno detto che vogliono essere Batman. È il personaggio che tutti vogliono interpretare».

«Batman: The Brave and the Bold» sarà il primo film del DCU a introdurre Bruce Wayne insieme al figlio Damian Wayne, alias Robin. A dirigere la pellicola sarà Andy Muschietti, regista di «The Flash», mentre la data di uscita resta ancora top secret.

Gunn ha precisato che il progetto richiede tempo: «Batman deve avere una ragione di esistere nel DC Universe e non può essere lo stesso del film con Robert Pattinson. Serve un motivo narrativo forte, non solo il peso del personaggio».

Il regista ha aggiunto che il personaggio sarà in evoluzione: età, storia familiare e motivazioni sono ancora in fase di definizione, tutto per rendere Batman unico nel nuovo universo DC.

Intanto, Robert Pattinson tornerà a vestire il mantello in «The Batman 2», atteso per ottobre 2027. Nel corso degli anni, il Cavaliere Oscuro è stato interpretato da Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale e Ben Affleck, confermando il fascino eterno del personaggio.