Tyler Perry

Il magnate dei media respinge le accuse di molestie e aggressioni sessuali, con il suo avvocato che nega fermamente tutte le accuse.

Tyler Perry è stato citato in giudizio per 260 milioni di dollari (circa 192,4 milioni di euro) per presunte molestie sessuali e aggressioni.

La causa, presentata la scorsa settimana a Los Angeles, vede l'attore Derek Dixon accusare Perry di aver creato una «dinamica coercitiva e sessualmente sfruttativa» durante le riprese delle serie TV «The Oval» e «Ruthless», nelle quali Dixon interpretava il personaggio di Dale.

Secondo la denuncia, ottenuta da People, Perry avrebbe promesso a Dixon «avanzamenti di carriera e opportunità creative», per poi sottoporlo a «molestie sessuali, aggressioni fisiche e vendetta professionale». Dixon ha anche affermato che Perry lo aggredì sessualmente nel gennaio 2020 e, un mese dopo, gli offrì un ruolo ricorrente in «The Oval».

«Il personaggio di Dixon, «Dale», è stato colpito quattro volte al petto alla fine della sua prima stagione in «The Oval», e Perry ha sempre usato questo fatto come minaccia, insinuando che «Dale» sarebbe sopravvissuto solo se Dixon avesse mantenuto Perry «soddisfatto"», si legge nella causa.

Molestie in due occasioni

La denuncia sostiene inoltre che Perry abbia molestato Dixon in due occasioni, inclusa una gita con il cast alle Bahamas nell'ottobre 2020. Inoltre, Dixon accusa Perry di averlo aggredito sessualmente nel giugno 2021, dopo averlo invitato a casa sua per un incontro relativo al suo progetto sulla serie televisiva dal titolo provvisorio «Losing It».

Dixon ha dichiarato che un medico gli ha diagnosticato un disturbo da stress post-traumatico (PTSD) a seguito degli eventi descritti. Ha chiesto un processo con giuria e ha richiesto danni per un totale di 260 milioni di dollari (circa 192,4 milioni di euro).

In risposta, l'avvocato di Perry ha respinto le accuse, definendole infondate: «Questa è una persona che si è avvicinata a Tyler Perry con quello che ora sembra essere un tentativo di truffa», ha dichiarato Matthew Boyd a People. «Tyler non si farà intimidire e siamo fiduciosi che queste accuse inventate di molestie falliranno».

I rappresentanti di BET, la rete su cui sono andate in onda le serie «The Oval» e «Ruthless», non hanno ancora rilasciato dichiarazioni riguardo alla causa.