  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Avanzate da Mario Rodriguez Tyler Perry respinge le accuse di aggressione sessuale: «Una truffa per ottenere denaro»

Covermedia

4.3.2026 - 13:00

Tyler Perry
Tyler Perry

L'attore e produttore nega le accuse e definisce la causa da 77 milioni di dollari un tentativo di estorsione.

Covermedia

04.03.2026, 13:00

04.03.2026, 13:03

Tyler Perry ha risposto ufficialmente alle accuse di aggressione sessuale mosse da Mario Rodriguez, definendo la causa legale da 77 milioni di dollari (circa 57 milioni di sterline) un tentativo di «truffa per ottenere denaro».

Nei documenti depositati presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles, Perry ha negato «ogni singola accusa» e sostenuto che la denuncia fosse priva di fondamento legale.

Gli avvocati del noto attore e sceneggiatore affermano che Rodriguez non ha subito danni e che ogni contatto presunto era consensuale. La risposta legale va oltre, definendo la causa come un tentativo di estorcere denaro dopo che Perry aveva smesso di aiutare finanziariamente Rodriguez, il quale aveva ricoperto un «ruolo marginale» in un film di Perry circa dieci anni fa.

Rodriguez ha accusato Perry di aggressione sessuale e di aver fatto avances non desiderate, promettendogli opportunità nel cinema. Perry, celebre per aver creato il personaggio di Madea e per la sua carriera di successo, ha respinto tutte le accuse, definendo le affermazioni «senza fondamento nei fatti o nella legge e prive di merito».

I più letti

Carlo Conti spiazza tutti: «Ecco chi è il vero vincitore di Sanremo 2026»
Cristiano Ronaldo sarebbe fuggito dall'Arabia Saudita con un jet privato
Il vicedirettore del «Corriere della Sera» stronca la canzone di Sal da Vinci, i social si accendono
La guerra in Medio Oriente si sentirà anche nel portafoglio delle famiglie svizzere
Tapola: «La rescissione di DiDomenico? Abbiamo tenuto fede alle parole»

Altre notizie

Sanremo. Il vicedirettore del «Corriere della Sera» stronca la canzone di Sal da Vinci, i social si accendono

SanremoIl vicedirettore del «Corriere della Sera» stronca la canzone di Sal da Vinci, i social si accendono

In «Gloria – Il ritorno». Sabrina Ferilli: «Racconto le debolezze delle donne e la mia verità»

In «Gloria – Il ritorno»Sabrina Ferilli: «Racconto le debolezze delle donne e la mia verità»

Il 19 marzo la cerimonia ufficiale. Arnold Schwarzenegger entra ufficialmente nella «California Hall of Fame»

Il 19 marzo la cerimonia ufficialeArnold Schwarzenegger entra ufficialmente nella «California Hall of Fame»