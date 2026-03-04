Tyler Perry

L'attore e produttore nega le accuse e definisce la causa da 77 milioni di dollari un tentativo di estorsione.

Tyler Perry ha risposto ufficialmente alle accuse di aggressione sessuale mosse da Mario Rodriguez, definendo la causa legale da 77 milioni di dollari (circa 57 milioni di sterline) un tentativo di «truffa per ottenere denaro».

Nei documenti depositati presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles, Perry ha negato «ogni singola accusa» e sostenuto che la denuncia fosse priva di fondamento legale.

Gli avvocati del noto attore e sceneggiatore affermano che Rodriguez non ha subito danni e che ogni contatto presunto era consensuale. La risposta legale va oltre, definendo la causa come un tentativo di estorcere denaro dopo che Perry aveva smesso di aiutare finanziariamente Rodriguez, il quale aveva ricoperto un «ruolo marginale» in un film di Perry circa dieci anni fa.

Rodriguez ha accusato Perry di aggressione sessuale e di aver fatto avances non desiderate, promettendogli opportunità nel cinema. Perry, celebre per aver creato il personaggio di Madea e per la sua carriera di successo, ha respinto tutte le accuse, definendo le affermazioni «senza fondamento nei fatti o nella legge e prive di merito».