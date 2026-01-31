Ultimo covermedia

Il cantautore romano ripercorre in un post alcune delle tappe più importanti della sua vita.

Covermedia Covermedia

Ultimo spegne le 30 candeline sulla torta.

Il cantautore romano, Niccolò Moriconi all'anagrafe, ha ripercorso le principali tappe della sua vita e della sua carriera in un lungo post su Instagram. L'artista ha ricordato i suoi grandi successi, ma anche qualche battuta d'arresto, soffermandosi in modo particolare sul mancato trionfo a Sanremo 2019, poi vinto da Mahmood. «30 anni. Mi sono un attimo isolato dalla festa che sto facendo tra amici e famiglia. Volevo scrivervi, venire un attimo da voi. Stamattina apro gli occhi nel letto e dico: è il mio ultimo giorno da ventenne!?», ha scritto Niccolò. «Abbiamo passato questi 10 anni insieme e se mi giro rivedo tutto. Dalla casa con Tonno a scrivere Pianeti, al quinto piano sopra tutti a fumare fino a tardi, alla vittoria di Sanremo Giovani che ho dedicato a Vale, Peter Pan e gli instore nei centri commerciali, Sanremo con I tuoi particolari e quel liberatorio dovete sempre rompe er.... Il tour dei 20 palazzetti, le lacrime finali del primo Olimpico, annunciare il primo tour negli stadi per poi fermarci tutti per la pandemia, nel 2021 arriva Solo e Quel filo che ci unisce diventa la mia nuova speranza, le gambe che tremavano nel 2022 prima del Circo Massimo».

«E poi il 2023 Alba è la mia 'preghiera' e voi lo avete capito, l'estate tra San Siro e Olimpico, poi 2024 ancora stadi e Altrove che suona come una liberazione ma soprattutto arriva Enea (il figlio, ndr) che mi insegna a rimanere disincantato dalle cose della vita, 2025 il mio 10° Stadio Olimpico e l'annuncio di Tor Vergata, l'evento più importante per la mia vita. 2026, eccoci».

Al Festival di Sanremo del 2019, Ultimo non fece nulla per nascondere il suo disappunto per la mancata vittoria, attirando su di sé molte critiche. «Non l'ho mai detto ma dopo quella conferenza stampa del 2019 un addetto ai lavori mi disse «te la sei rovinata da solo la carriera». Tornando in stanza rimbombavano dentro di me quelle sue ca**o di parole. Io che avevo voluto così tanto vivere con la musica ero riuscito col mio spirito kamikaze a rovinare anche questo!? Non riuscivo a perdonarmelo».

Poi per sua fortuna la carriera ha avuto un ulteriore slancio: il suo sogno da bambino è stato definitivamente realizzato. «Avevo un sogno in tasca da bambino e l'ho baciato in bocca tutti i giorni della mia vita. Con tanto amore ma anche tanti errori e pu**anate, come ogni cristiano sulla faccia della terra», aggiunge Ultimo. «E poi alla fine sai che c'è? Che sono un ca**o di acquario».