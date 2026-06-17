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Aveva 84 anni Uma Thurman, morto il padre Robert: fu il pioniere del buddhismo tibetano in America

Covermedia

17.6.2026 - 13:00

Robert Thurman con Uma Thurman nel 2006
Robert Thurman con Uma Thurman nel 2006
Covermedia

Lo studioso e accademico si è spento a 84 anni a Woodstock, nello Stato di New York. Nel 1965 il Dalai Lama lo ordinò monaco, rendendolo il primo americano della tradizione buddhista tibetana.

Covermedia

17.06.2026, 13:00

17.06.2026, 13:02

Lutto per Uma Thurman.

Suo padre, Robert Thurman, è morto a 84 anni a Woodstock, nello Stato di New York. La causa del decesso non è stata resa nota.

Figura centrale nella diffusione del buddhismo tibetano negli Stati Uniti, Thurman ha dedicato la sua vita allo studio, all'insegnamento e alla divulgazione di una tradizione allora quasi sconosciuta al pubblico occidentale.

Nato a New York nel 1941 e laureato ad Harvard nel 1962, trascorse parte degli anni Sessanta viaggiando tra Turchia, Iran e India. Nel 1965 il Dalai Lama lo ordinò monaco, facendone il primo americano appartenente alla tradizione buddhista tibetana.

Autore di numerosi libri e traduzioni, per trent'anni ha ricoperto la cattedra di Studi buddhisti indo-tibetani alla Columbia University, dove è rimasto fino al pensionamento nel 2019.

Nel 1986 fondò Tibet House US insieme alla moglie Nena Thurman, all'attore Richard Gere e al compositore Philip Glass. L'organizzazione è diventata uno dei principali punti di riferimento negli Stati Uniti per la tutela e la promozione della cultura tibetana.

Robert Thurman lascia la moglie Nena von Schlebrügge e i loro quattro figli: Ganden, Uma, Dechen e Mipam. Tra i suoi nipoti figurano anche l'attrice Maya Hawke, figlia di Uma Thurman ed Ethan Hawke, e l'artista Dash Snow.

Con la sua scomparsa se ne va una figura centrale nella diffusione del buddhismo tibetano in Occidente.

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