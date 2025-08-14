Umberto Tozzi annuncia il ritiro per dedicarsi ad altro, tra cui il sesto matrimonio. Ecco con chi

Umberto Tozzi in concerto a Berna nel 2023 KEYSTONE

Umberto Tozzi ha deciso di ritirarsi definitivamente dalla musica dopo una riflessione familiare. Tuttavia, ha in serbo due progetti inaspettati e prevede di risposare la moglie Monica, per la sesta volta.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Umberto Tozzi ha annunciato il suo ritiro dalla musica.

L'ultimo concerto sarà a Verona, il 5 ottobre.

Una decisione presa in famiglia, ha detto a «Oggi».

Ma il creatore delle hit «Gloria» e «Ti amo» ha in mente due progetti straordinari, che svelerà in occasione della sua ultima apparizione.

Inoltre, non esclude di sposarsi per la sesta volta, con la stessa donna, Monica Michielotto. Mostra di più

Umberto Tozzi ha annunciato il suo ritiro dalla musica con un tour d'addio che ha toccato quattro continenti.

«Ti amo» e «Gloria», due suoi brani diventeranno successi globali. La seconda sarà ripresa in inglese da Laura Branigan, che raggiungerà nel 1983 il primo posto nella classifica dei singoli americani.

In Francia è invece «Ti amo» a scalare le vette delle classifiche grazie all'interpretazione di Dalida, mentre in Germania è stato Howard Carpendale a farne un tormentone negli anni '80.

Ultimo concerto in ottobre a Verona, poi due progetti segreti

In un'intervista esclusiva al settimanale «Oggi», il 73enne ha rivelato che il 5 ottobre, durante il concerto all'Arena di Verona, svelerà i suoi piani futuri, che includono due progetti sorprendenti.

L'artista ha spiegato che la decisione di ritirarsi è stata presa dopo un'attenta riflessione con la sua famiglia, composta dalla moglie, Monica Michielotto, e dai loro tre figli.

Il piemontese ha dichiarato: «Il mercato discografico è cambiato radicalmente e sento di aver completato il mio percorso. È il momento giusto per fermarsi».

L'amore immutato per la moglie

Il musicista ha anche espresso il suo profondo amore per la moglie, con cui si è già sposato cinque volte per celebrare il loro legame speciale.

Non esclude la possibilità di un sesto matrimonio, sottolineando la gratitudine per il destino che li ha uniti.

A lei aveva dedicato il brano «E ti voglio». «Io non mi sono mai arreso, ma lei è stata fondamentale», Tozzi aveva detto in un'intervista alcuni anni fa.

Il redattore ha scritto parte di questo articolo con l'aiuto dell'AI.