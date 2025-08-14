Umberto Tozzi annuncia il ritiro per dedicarsi ad altro, tra cui il sesto matrimonio. Ecco con chi

Fine di un'eraUmberto Tozzi annuncia il ritiro per dedicarsi ad altro, tra cui il sesto matrimonio. Ecco con chi
14.8.2025 - 11:52
Umberto Tozzi ha deciso di ritirarsi definitivamente dalla musica dopo una riflessione familiare. Tuttavia, ha in serbo due progetti inaspettati e prevede di risposare la moglie Monica, per la sesta volta.
Igor Sertori
14.08.2025, 11:52
Hai fretta? blue News riassume per te
Umberto Tozzi ha annunciato il suo ritiro dalla musica.
L'ultimo concerto sarà a Verona, il 5 ottobre.
Una decisione presa in famiglia, ha detto a «Oggi».
Ma il creatore delle hit «Gloria» e «Ti amo» ha in mente due progetti straordinari, che svelerà in occasione della sua ultima apparizione.
Inoltre, non esclude di sposarsi per la sesta volta, con la stessa donna, Monica Michielotto.