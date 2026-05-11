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Un nuovo show Umberto Tozzi porta «Gloria» a teatro: debutto a Milano per il musical che guarda a Broadway

Covermedia

11.5.2026 - 11:00

Umberto Tozzi
Umberto Tozzi
Covermedia

Il nuovo show debutterà al TAM Teatro Arcimboldi nell'ottobre 2026 con Valeria Mancini protagonista.

Covermedia

11.05.2026, 11:00

11.05.2026, 11:10

Umberto Tozzi trasforma «Gloria» in un musical ispirato a uno dei brani italiani più celebri nel mondo.

Il progetto, intitolato «Gloria Il Musical», debutterà al TAM Teatro Arcimboldi di Milano dal 23 ottobre all'1 novembre 2026 e unirà teatro musicale e repertorio pop italiano attraverso 21 canzoni del cantautore torinese.

Nello spettacolo compariranno infatti successi come «Ti amo», «Tu», «Stella stai» e «Io camminerò», inseriti all'interno di una storia originale ideata per il palcoscenico contemporaneo. La direzione musicale sarà affidata allo stesso artista, mentre la regia porterà la firma di Andrea Maia e Toni Fornari.

A rendere particolare il progetto è soprattutto la sua ambizione internazionale. Durante la presentazione ufficiale, il musicista ha espresso il desiderio di portare lo show anche a Broadway, sottolineando il valore globale di «Gloria», diventata negli anni una hit internazionale anche grazie alla versione inglese interpretata da Laura Branigan.

La protagonista sarà Valeria Mancini, scelta dopo oltre 650 audizioni. «Credo che Valeria abbia tutti i requisiti per diventare una grande stella», ha dichiarato il cantante parlando dell'interprete del ruolo principale.

«Gloria Il Musical» inaugurerà la tournée italiana nell'autunno 2026 con le prime date già annunciate al Teatro Arcimboldi di Milano.

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