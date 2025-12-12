Umberto Tozzi

Nuovo progetto per il cantautore, debutto previsto agli Arcimboldi nel 2026.

Covermedia Covermedia

Umberto Tozzi trasforma «Gloria» in un musical. Il cantautore torinese ha annunciato l'adattamento teatrale della sua canzone simbolo, che diventerà uno spettacolo musicale con debutto previsto il 23 ottobre 2026 al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

Un passaggio di formato che porta sul palcoscenico uno dei brani più celebri della musica italiana.

«Gloria» – pubblicata nel 1979 e diventata un successo internazionale, anche grazie alla versione inglese – è al centro di un progetto che Tozzi definisce «uno dei sogni più importanti della mia carriera», paragonandolo a un riconoscimento prestigioso come il Golden Globe ottenuto in passato.

Il cantautore ha spiegato che molte sue canzoni «sembravano nate per il musical» e che questo spettacolo darà «nuova vita a una storia che il pubblico conosce da sempre».

Nuovo percorso artistico di Tozzi

Il musical ispirato a «Gloria» si inserisce in un percorso artistico in cui Tozzi ha spesso saputo reinventare il proprio repertorio. Dopo decenni di concerti, album e collaborazioni, l'idea è quella di costruire una narrazione originale intorno alle sue canzoni, con una trama autonoma e personaggi pensati per il palcoscenico.

Sono in corso i lavori su libretto, regia e cast, con particolare attenzione all'interprete della protagonista e alle coreografie che accompagneranno le hit.

Accanto a «Gloria», nello spettacolo troveranno spazio anche altri brani storici come «Ti amo» e «Tu», utilizzati come punti di svolta emotivi all'interno del racconto. Il risultato atteso è un musical pop capace di parlare sia alla generazione che ha conosciuto Tozzi negli anni d'oro delle classifiche, sia al pubblico più giovane avvicinato alle sue canzoni grazie a cinema, serie e nuove piattaforme.

Parallelamente al lavoro sul musical, Umberto Tozzi continua i suoi impegni tra concerti, progetti discografici e partecipazioni a eventi speciali, confermando il suo ruolo di protagonista stabile della scena musicale italiana.