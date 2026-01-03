La regina Elisabetta II riceverà, durante l'anno che è appena cominciato, diversi tributi (foto d'archivio). sda

Statue, giardini, un ponte e una mostra. Il 2026 nel Regno Unito è all'insegna delle tante iniziative in programma per il centenario della nascita di Elisabetta II, il prossimo 21 aprile, a testimonianza di un ricordo che resta vivo fra molti sudditi e fra gli ammiratori della monarchia britannica in tutto il mondo.

Hai fretta? blue News riassume per te La regina Elisabetta II, deceduta nel 2022, sarà omaggiato con diverse iniziative nell'anno del centenario della sua nascita.

Re Carlo III guiderà le commemorazioni.

A Londra verrà costruito un grande memoriale con statue, un ponte e un giardino dedicato alla sovrana.

A Buckingham Palace sarà allestita anche una mostra sui suoi abiti e sul suo stile.

Sulla memoria della regina, intanto, pesa ancora lo scandalo che ha coinvolto il figlio Andrea e che ha creato imbarazzo alla monarchia. Mostra di più

L'amata regina, morta 96enne l'8 settembre 2022 a Balmoral dopo il suo record di longevità del suo regno durato 70 anni, ha profondamente segnato la storia del Paese che ora è chiamato a rendere omaggio alla memoria della sovrana.

Un omaggio che vedrà protagonista re Carlo III nelle iniziative in calendario in onore della madre, alla luce anche del fatto che il monarca ha presenziato l'anno scorso a ben 532 impegni ufficiali, come emerso di recente, nonostante le terapie contro il cancro diagnosticatogli a inizio 2024: segno di una buona condizione di salute, confermata dall'annuncio di un «progresso» nelle cure.

Un memoriale dedicato

È previsto per aprile il lancio del progetto finale dell'archistar britannico Norman Foster destinato a cambiare l'aspetto di St James Park, polmone verde nel cuore turistico di Londra, all'ombra di Buckingham Palace e di altre residenze reali di casa Windsor.

Lì sorgerà l'atteso memoriale dedicato a Elisabetta, che comprende una statua della sovrana a cavallo vicino al Marlborough Gate, un'altra che la ritrae a braccetto col defunto marito, il principe Filippo, e un ponte di vetro ispirato alla tiara nuziale della regina al posto del Blue Bridge, in uno dei punti più panoramici del parco.

È stato anche scelto lo scultore per il progetto: si tratta di Martin Jennings, che ha realizzato il profilo di Carlo III usato nelle prime sterline con la sua effige.

Il giardino e una mostra

Non manca un angolo tutto verde dedicato a Elisabetta, la cui inaugurazione è prevista in primavera: un giardino a Regent's Park, dove si stanno piantando alcuni dei fiori preferiti dalla sovrana, come gigli e tulipani.

La regina sarà ricordata anche come icona di stile, con la mostra «Queen Elizabeth II: Her Life in Style» a Buckingham Palace, dove verranno esposti oltre 200 articoli, dai suoi abiti ai gioielli, alle scarpe fino ai cappellini immortalati in molte immagini. Mentre la Royal Mint, la Zecca reale britannica, ha presentato una nuova moneta da cinque sterline per il centenario della nascita.

Le ombre sulla memoria

Ma a tre anni dalla scomparsa di Elisabetta si è anche addensata qualche ombra sulla sua memoria, per il moltiplicarsi delle rivelazioni sul coinvolgimento del suo terzogenito, l'ex principe Andrea, nello scandalo sessuale del defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein.

Vicenda profondamente imbarazzante per la monarchia, che è stata risolta solo con l'ascesa di Carlo III sul trono e la revoca da lui decisa, tardivamente, di tutti i titoli reali al reprobo dei Windsor dopo le coperture garantite per anni dalla matriarca al «figlio prediletto».