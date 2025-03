L'attore Paapa Essiedu IMAGO/SOPA Images

La nuova serie televisiva dedicata al maghetto è ancora in fase di pre-produzione, ma sta già facendo discutere. Questo in particolare perché HBO ha scelto Paapa Essiedu, attore di colore, nel ruolo di Severus Piton, discostandosi dalla descrizione originale dei libri.

Hai fretta? blue News riassume per te La serie televisiva di Harry Potter, nonostante sia ancora in fase di pre-produzione, ha già sollevato un'ondata di polemiche tra i fan della saga.

In particolare per la decisione di HBO di scritturare Paapa Essiedu, un attore di colore, per interpretare il ruolo di Severus Piton, dato che si discosta dalla descrizione del personaggio nei libri di J.K. Rowling.

Queste controversie potrebbero influenzare il successo della serie, la cui uscita è prevista tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027. Mostra di più

Come riporta «Leggo.it», è stata criticata la scelta di Essiedu perché si allontana dall'iconica interpretazione di Alan Rickman nei film originali. La community ufficiale della serie, su subreddit, ha visto un aumento di commenti negativi.

Commenti negativi sulla community ufficiale, ma non solo

Un utente ha commentato: «Beh, è stato bello finché è durato», mentre un altro ha espresso delusione per la mancanza di fedeltà ai libri, suggerendo che ci sono altri personaggi per cui un cambio di etnia potrebbe essere più appropriato.

Anche su altri social media, come X, il malcontento è evidente. Un utente ha scritto: «Sarebbe difficile per qualsiasi attore eguagliare l'interpretazione di Rickman, ma perché mettere Essiedu in una situazione così difficile? Pensavo che la serie volesse rimanere fedele ai libri».

Queste controversie potrebbero influenzare il successo della serie, la cui uscita è prevista tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027. La produzione dovrà affrontare la sfida di bilanciare le aspettative dei fan con le scelte creative.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.