Eros e Michelle in un dolce bacio

Una foto condivisa dalla presentatrice svizzera sui social ha suscitato l'entusiasmo dei fan, alimentando le speculazioni su un possibile ritorno di fiamma con l'ex marito.

Redazione blue News

Una fotografia in bianco e nero, pubblicata da Michelle Hunziker sui social media, ha catturato l'attenzione del pubblico. L'immagine, risalente a 27 anni fa, è un omaggio alla figlia Aurora, ora diventata madre.

In questa si vede una giovane famiglia: Michelle, Eros Ramazzotti e la loro piccola, avvolti in un tenero abbraccio mentre i genitori si scambiano un bacio.

Come ricorda «Rainews.it», dopo il divorzio, avvenuto nel 2009, la conduttrice svizzera e il cantante italiano hanno mantenuto un rapporto amichevole.

E la nascita del nipotino Cesare ha ulteriormente rafforzato il loro legame, portandoli a trascorrere del tempo insieme in diverse occasioni, inclusi brevi periodi di vacanza.

Eros ha spesso dichiarato: «Michelle per me è famiglia e sarà sempre un pilastro delle mie giornate», alimentando le speranze dei fan di un possibile riavvicinamento tra i due.

«Noi tutti qui a sperare in un ritorno di fiamma»

La foto condivisa ha generato una valanga di commenti e reazioni positive sui social. Un utente ha scritto: «Quanto vorremmo rivedere una foto così a distanza di 27 anni». Un altro ha aggiunto: «Noi tutti qui a sperare in un ritorno di fiamma: siete troppo belli».

I commenti continuano con espressioni di affetto e nostalgia, come «Tu ed Eros la coppia più bella del mondo. Non ce n’è… per nessun'altro».

Alcuni fan hanno espresso delusione per altre coppie celebri, affermando: «Delusi da Albano & Romina, ci restate voi!».

Altri, infine, hanno insinuato che la foto non fosse solo un omaggio ad Aurora, ma un segnale di qualcosa di più tra i due. Un commento particolarmente apprezzato recita: «Certi amori regalano un'emozione per sempre», citando una famosa canzone di Eros.

Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale (AI). Tutti i contenuti adottati dall'IA sono verificati dal team editoriale.