Michele Foresta celebra il suo compleanno. Covermedia

Tra ricordi, sorprese e gag esilaranti, Mago Forest celebra il suo compleanno in diretta con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Dalla Sicilia agli studi Rai, il percorso di un artista che ha trasformato la magia in comicità.

Covermedia Covermedia

«Volevo provare quello che prova la Littizzetto!» ha esclamato ridendo Michele Foresta, meglio conosciuto come Mago Forest, durante la puntata di «Che tempo che fa» del 23 febbraio 2025.

Non una serata qualunque: il mago più irriverente della TV ha festeggiato i suoi 64 anni proprio davanti alle telecamere, circondato da amici, risate e - ovviamente - un pizzico di magia.

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno organizzato per l'occasione una sorpresa speciale: in studio è arrivato il Mago Alby, socio del Circolo Magico Blink di Dronero, per un'esibizione che ha mescolato illusionismo e ironia. Forest, tra applausi e battute, ha accolto il regalo con la sua solita verve comica, ricordando i tanti anni trascorsi sul piccolo schermo, spesso proprio accanto ai due conduttori.

La svolta negli anni '90

Mago Forest è una di quelle figure che hanno segnato la storia della televisione italiana, capace di unire la magia al cabaret con uno stile tutto suo. Nato a Nicosia, in Sicilia, nel 1961, ha iniziato la sua carriera tra i locali di Milano, dopo aver frequentato l'Accademia di Belle Arti a Catania.

Ma la svolta arriva negli anni '90 con «Mai dire Gol» della Gialappa's Band, che lo trasforma in un volto familiare per milioni di italiani. Sketch surreali, battute fulminanti e il suo modo unico di «sbagliare apposta» le magie lo rendono subito iconico.

Da allora, la sua carriera è stata un susseguirsi di programmi di successo: da «Zelig» a «Quelli che il calcio», fino a «Che tempo che fa», dove negli anni è diventato una presenza fissa, portando leggerezza e comicità anche nei momenti più solenni.

Un profilo basso per quanto riguarda la vita privata

La sua vita privata, però, resta un territorio protetto. Michele Foresta ha sempre preferito mantenere un profilo basso fuori dagli schermi. Sposato con Angela, conosciuta durante una collaborazione lavorativa, ha sempre difeso la privacy della sua famiglia, concentrando l'attenzione sul suo lavoro artistico.

Il compleanno in diretta è stato anche l'occasione per riflettere - ovviamente tra una gag e l'altra - sul suo lungo percorso nel mondo dello spettacolo. «Sono partito dalla Sicilia con l'idea di fare il pittore, e sono finito a far sparire colombe in TV. Non male, no?» ha scherzato.

Alla fine della serata, tra torta, cori e applausi, Forest ha lasciato il pubblico con una delle sue solite frecciatine: «64 anni e ancora qui... Vuoi vedere che prima o poi mi riesce pure una magia buona?».