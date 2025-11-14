This is assault. Touching, and grabbing people without their consent is assault. Ariana Grande was assaulted and the person who did it thinks he’s cool for doing it. I’m so fucking livid. The entitlement of “fans”is grotesque.



Durante la première a Singapore del nuovo film «Wicked: For Good», un uomo si è lanciato su Ariana Grande. L'attrice è stata protetta dalla sua amica e collega Cynthia Erivo, che ha prontamente reagito all'accaduto.

Hai fretta? blue News riassume per te Ariana Grande è stata sorpresa da un uomo che ha oltrepassato le barriere durante la première di Wicked a Singapore, spaventandola visibilmente.

Cynthia Erivo è intervenuta per proteggerla finché la sicurezza non ha fermato l’aggressore.

L'uomo è Johnson Wen, già noto per episodi simili.

L’incidente ha riacceso l’attenzione sull’ansia con cui la cantante convive dal 2017, dopo l’attentato al suo concerto di Manchester. Mostra di più

Ariana Grande ha vissuto momenti di forte tensione durante la première di «Wicked: For Good» a Singapore.

La cantante e attrice stava camminando accanto alla collega Cynthia Erivo, quando un uomo ha scavalcato le barriere e si è lanciato verso di lei.

Le immagini circolate sui social mostrano l’individuo afferrarla di sorpresa mentre Ariana tenta di divincolarsi. Erivo si è immediatamente frapposta tra l’amica e l’aggressore, gridandogli qualcosa prima dell’intervento della sicurezza.

Visibilmente scossa, Ariana è stata poi accompagnata via dagli addetti alla sicurezza.

L’uomo, con capelli neri e ciocche blu, è stato identificato come Johnson Wen, australiano noto online come «Pyjama Man», già protagonista in passato di irruzioni simili davanti a star come Katy Perry, The Weeknd e The Chainsmokers.

«Grazie di avermelo permesso»

Come riporta il «Daily Mail», Wen aveva documentato sui social la sua aspettativa di «incontrare» la star, dichiarando che si trattava di un suo sogno.

Dopo l’episodio ha condiviso altre clip ringraziando la cantante per avergli «permesso» di saltare sul tappeto con lei.

La sua azione ha suscitato rabbia tra i fan, che lo hanno accusato di comportamento pericoloso e irrispettoso, ricordando anche il trauma vissuto da Ariana dopo l’attentato al suo concerto di Manchester nel 2017.

Un passato pieno di intrusioni

Wen ha alle spalle una lunga serie di episodi simili: intrusioni a concerti, eventi sportivi, persino durante manifestazioni internazionali come le Olimpiadi o la finale della Cricket World Cup.

È stato multato più volte e, secondo il «Daily Mail», avrebbe accumulato circa 20'000 dollari australiani in sanzioni.

Nonostante in passato avesse promesso di smettere, ha continuato a cercare visibilità attraverso queste irruzioni, sostenendo di farlo per «divertimento» e per l’adrenalina.

Il peso del trauma

L’episodio di Singapore riporta l’attenzione sulla vulnerabilità di Ariana, che negli anni ha raccontato pubblicamente la sua lotta con l’ansia e il disturbo post-traumatico dopo l’attacco del 2017 che costò la vita a 22 persone.

«È qualcosa di reale, e continua a colpire tante persone che erano lì quella sera», aveva confidato a «Vogue» nel 2018.

Secondo il suo ex manager Scooter Braun, la cantante continua ancora oggi a convivere con gli effetti del disturbo da stress post-traumatico, e l’attacco di Singapore non ha fatto che riaprire ferite emotive mai completamente rimarginate.