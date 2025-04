Un inconveniente tecnico non ferma gli artisti svizzeri del LED al Britain's Got Talent

I Blackout all'opera The Blackouts

Continua il trionfo dei «The Blackouts» al «Britain's Got Talent»: gli artisti della luce svizzeri hanno mandato in estasi la giuria e il pubblico e sono stati mandati direttamente in finale per la loro esibizione con il «Golden Buzzer», nonostante un inconveniente tecnico.

Lukas Rüttimann Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Il gruppo di artisti svizzeri «The Blackouts» si è qualificato per la grande finale del «Britain's Got Talent».

La loro spettacolare esibizione ha suscitato un'altra ovazione da parte della giuria e del pubblico.

Gli svizzeri sono stati l'unico gruppo della prima semifinale a passare direttamente alla finale con il «Golden Buzzer».

Per il giudice capo Simon Cowell, i «Blackout» sono ora i favoriti per la vittoria.

Ora gli artisti del LED di Walenstadt, nel Canton San Gallo, sognano un grande trionfo. Mostra di più

Per un breve istante, il sogno del successo internazionale degli artisti svizzeri del LED «The Blackouts» è sembrato infrangersi.

«Abbiamo qualcosa di molto insolito in questo show: difficoltà tecniche», hanno annunciato i presentatori del «Britain's Got Talent» Anthony McPartlin e Declan Donnelly con un'espressione seria: «I The Blackout non sono ancora pronti».

Ma l'ansia è sparita pochi minuti dopo, quando il gruppo che arriva da Walenstadt, nel Canton San Gallo, ha illuminato il palco della semifinale del reality britannico.

Sulle note di Elton John («Saturday Night's Alright for Fighting») e dei Coldplay, gli artisti della luce hanno trasformato l'Apollo Hall di Londra in uno spettacolo visivo colorato, sorprendente e assolutamente accattivante che ha mandato in estasi tutti ipresenti.

E non è stato solo il pubblico a essere entusiasta: anche i giudici si sono superati con le loro lodi. «Classe mondiale! Assolutamente fantastico!», ha esultato il coreografo Bruno Tonioli. «Fate brillare le persone, è semplicemente meraviglioso», ha aggiunto la sua collega giudice e cantante Alesha Dixon.

«Siete sensazionali. È esattamente quello che vogliamo vedere qui. Sono fermamente convinto che abbiate tutte le carte in regola per vincere», ha infine commentato il severo giudice capo Simon Cowell.

Amanda Holden ha premuto il «golden buzzer»

La star televisiva Amanda Holden ha addirittura premuto il «Golden Buzzer», ossia il pulsantone d'oro che ha mandato direttamente alla finale del «Britain's Got Talent» i The Blackouts.

Una scelta, ha spiegato, che ha fatto seguito al suo pensiero personale, ma anche a quanto richiesto dal pubblico, che ha fatto capire chiaramente cosa pensava della magnifica performance: sono infatti continuati i cori di «Press the buzzer!» (ossia «schiaccia il pulsante!»).

Il trionfo degli artisti svizzeri del LED è stato chiaro.

La giurata Amanda Holden mentre preme il «Golden Buzzer», soddisfacendo la richiesta chiara del pubblico. ITV

Il ballerino Elias Schneider sopraffatto dall'emozione

«Sono semplicemente senza parole. Grazie, grazie mille», ha balbettato il ballerini e a capo del gruppo, Elias Schneider, visibilmente sopraffatto dall'emozione.

Prima dell'esibizione - e in una storia di Instagram - aveva parlato di quanto sarebbe stato difficile il momento dell'esibizione del gruppo nella semifinale dato che lo spettacolo al LED non è affatto un successo sicuro: tutto deve essere perfetto.

Anche il capo dello show Cowell lo ha riconosciuto: «L'inconveniente tecnico all'inizio ha solo esaltato la vostra performance. Ha dimostrato quanto sia sottile la linea che separa il trionfo dall'incidente», ha detto, aggiungendo che «è esattamente quello che la gente vuole vedere in questo programma».

Trionfo assoluto: i Blackout in estasi dopo aver raggiunto la finale. ITV

Ora i The Blackout sono i favoriti

Cowell non ha invece risparmiato le sue critiche ad altri artisti della semifinale, come per il gruppo rock per bambini Heavysaurus. «Siete una pessima cover band travestita da dinosauri. Non c'è posto qui per voi», ha detto, in contrasto dunque con l'entusiasmo dimostrato per gli artisti svizzeri.

Non è solo grazie all'aperta ammirazione di Cowell che il gruppo sangallese è ora il favoriti per la vittoria della finale e per il premio in denaro di 250.000 sterline.

Il che sarebbe un nuovo, fantastico, capitolo nella storia di successo dei The Blackout, iniziata nel 2014 in una serata di ginnastica a Flums.

Una troupe simpatica e piena di talento: gli artisti LED svizzeri The Blackouts con Elias Schneider (secondo da sinistra). ITV

L'avventura per loro, dunque, continua. Le quattro prossime semifinali del reality britannico determineranno chi saranno gli avversari del team svizzero.

«Siamo una grande famiglia e non vediamo l'ora di esibirci di nuovo insieme», ha dichiarato Elias Schneider dopo il trionfo di ieri sera.

La grande finale di sabato 31 maggio mostrerà se i The Blackout potranno effettivamente vincere. Ma una cosa è già certa: la Svizzera tiene le dita incrociate, certa che però i ballerini svizzeri della luce hanno già conquistato il cuore del pubblico britannico.

Il video (con intervista e sottotitoli in tedesco):