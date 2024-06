Jesse Plemons

In «Kinds of Kindness» l'attore ha interpretato tre personaggi diversi.

Covermedia

Jesse Plemons non si aspettava di vincere il premio come Miglior Attore al Festival di Cannes per il suo lavoro in «Kinds of Kindness».

L'attore di «Game Night» è tornato negli Stati Uniti subito dopo la première del film a Cannes, tenutasi a maggio, per continuare le riprese della miniserie Netflix «Zero Day» a New York. Ha scoperto di aver vinto il premio durante la cerimonia di chiusura, quando è atterrato a Los Angeles.

«Non vedevo i miei figli da quasi cinque settimane, quindi sono atterrato con questa notizia», ha raccontato a Variety. «È difficile trovare le parole giuste, ma è un incredibile onore che non mi aspettavo di ricevere. Voglio dire, il fatto che sia stata questa giuria internazionale a scegliere, è stato incredibilmente speciale».

Plemons, che condivide i figli Ennis e James con la moglie Kirsten Dunst, ha poi raccontato come hanno festeggiato la vittoria: «Abbiamo invitato familiari e amici, ci siamo rilassati a casa e siamo andati a cena fuori», ha risposto.

Plemons e Dunst tra i pochi ad aver vinto due premi a Cannes

Con questa vittoria, Plemons e Dunst sono ora una delle rare coppie di attori ad aver vinto due premi a Cannes, dato che la star di «Spider-Man» ha vinto la stessa targa come Miglior Attrice per «Melancholia» nel 2011.

In «Kinds of Kindness», il suo primo film con Yorgos Lanthimos, Plemons interpreta tre personaggi diversi: un uomo la cui vita è completamente controllata dal suo capo, un uomo convinto che sua moglie sia cambiata dopo una scomparsa, e un membro di una setta alla ricerca di qualcuno che possa riportare in vita i morti.

L'attore è anche pronto a collaborare nuovamente con Lanthimos e la sua co-protagonista Emma Stone nel dramma sulla cospirazione aliena «Bugonia», la cui uscita è prevista per novembre 2025. Anticipando il nuovo film, Plemons ha scherzato: «Ancora tanto divertimento sano, mi capite?».

Covermedia