Un passante insulta Chiara Ferragni e Fedez perde le staffe, Lucarelli: «Mi fa molto ridere»

Fedez è arrivato quarto al festival di Sanremo, con il brano «Battito». KEYSTONE

Durante il festival di Sanremo, Fedez ha ottenuto un buon piazzamento, arrivando quarto, ma un episodio spiacevole potrebbe mettere in ombra il suo successo. Un giovane ha insultato Chiara Ferragni davanti al rapper tra le vie sanremesi, che ha reagito furiosamente, venendo addirittura allontanato dalla sua guardia del corpo.

Hai fretta? blue News riassume per te Fedez ha concluso il festival di Sanremo arrivando al quarto posto con il suo brano «Battito».

A «Domenica In» di Mara Venier il rapper ha dichiarato che l'esperienza appena trascorsa segna per lui un nuovo inizio, «sia dal punto di vista musicale sia personale».

Il successo del cantante potrebbe venire però oscurato da un video condiviso da Selvaggia Lucarelli.

Il filmato mostra Fedez che reagisce furiosamente, venendo allontanato di peso dal suo bodyguard, a un giovane passante che per le vie sanremesi ha insultato Chiara Ferragni.

L'episodio ha suscitato subito le critiche di Lucarelli: «Questa scena mi fa molto ridere», ha commentato la giornalista. Mostra di più

Il festival di Sanremo ha rappresentato un momento di successo per Fedez, che ha concluso la sua partecipazione con un rispettabile quarto posto, dominando le classifiche di ascolto con il brano «Battito».

Durante «Domenica In» di Mara Venier, il rapper ha riflettuto sull'intensa settimana vissuta, dichiarando che è giunto il momento di concentrarsi nuovamente sulla musica.

«Il più grande regalo per me è stata l'opportunità di avere un nuovo inizio sia dal punto di vista musicale sia personale, segna quindi una nuova vita per me».

Come rende noto però «Leggo.it», un recente episodio per le vie sanremesi potrebbe mettere in dubbio queste parole e oscurare le intenzioni del cantante.

«Chiara Ferragni me la dà»

È stata la stessa Selvaggia Lucarelli – autrice de «Il vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez» – a rivelare i dettagli dell'incidente avvenuto durante l'ultimo giorno del cantante nella città ligure.

La giornalista ha condiviso un video nelle sue storie Instagram, che mostra Fedez mentre affronta un giovane che aveva insultato l'ex moglie, Chiara Ferragni.

Nel video, intitolato «Fedez impazzisce per Chiara Ferragni», si vede l'artista trattenuto dal suo bodyguard mentre reagisce alle provocazioni del ragazzo, che aveva gridato: «Chiara Ferragni me la dà».

«Questa scena mi fa molto ridere»

La giornalista – che si sa non nutre molta simpatia né per il rapper né per la sua ex – ha commentato l'accaduto, ricordando i recenti gossip che hanno coinvolto Fedez e Fabrizio Corona, e ha criticato il comportamento del cantante.

«Questa scena mi fa molto ridere, per due motivi: a) ha già abbandonato la versione da palcoscenico da "cane bastonato" e va fermato dai suoi bodyguard sennò si mette di nuovo nei guai», ha scritto nelle storie.

E aggiunge: «b) difende l'onore di sua moglie da un deficiente che dice: "Chiara Ferragni me la dà" ma consente al suo amichetto di smerdarla in ogni modo da mesi su lavoro e vita privata. Che eroe».

Fedez non ha ancora commentato l'incidente.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.