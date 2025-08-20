Claudia Pandolfi

La terza stagione debutterà il 20 novembre su Rai 1: tra nuovi insegnanti, maturità sullo sfondo e una chimica speciale che torna al centro della storia.

Covermedia Covermedia

La terza stagione di «Un Professore» è pronta a tornare su Rai 1. L'appuntamento è fissato per giovedì 20 novembre 2025, con sei serate totali e un doppio episodio previsto domenica 14 e giovedì 18 dicembre.

Sul fronte cast, Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi riprendono i ruoli di Dante e Anita, affiancati da Nicolas Maupas e Damiano Gavino nei panni di Simone e Manuel. A movimentare la trama arrivano anche nuovi volti: Dario Aita (il professore di fisica Leone), Nicole Grimaudo, Rita Castaldo, Tommaso Donadoni, Filippo Brogi e Giulia Fazzini.

Dalle prime interviste emergono tracce di maturità e crescita: Nicolas Maupas, ospite al Giffoni Film Festival, descrive così il tema centrale: «L'anno della maturità... ci diamo anche del tempo per perderci», anticipando un percorso emotivo intenso. A suo proposito, sull'affiatamento con Damiano Gavino, aggiunge: «Io e Damiano ci vogliamo bene... probabilmente è anche una bella storia».

Anche Claudia Pandolfi si sbilancia sulla relazione Anita-Dante: «Lei e Dante si sono voluti bene... ma si sono lasciati. Però c'è un però... E lo scoprirete!».