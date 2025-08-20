  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Serie TV su Rai1 Anticipazioni e voci dal set da «Un Professore 3»

Covermedia

20.8.2025 - 16:30

Claudia Pandolfi
Claudia Pandolfi

La terza stagione debutterà il 20 novembre su Rai 1: tra nuovi insegnanti, maturità sullo sfondo e una chimica speciale che torna al centro della storia.

Covermedia

20.08.2025, 16:30

20.08.2025, 16:41

La terza stagione di «Un Professore» è pronta a tornare su Rai 1. L'appuntamento è fissato per giovedì 20 novembre 2025, con sei serate totali e un doppio episodio previsto domenica 14 e giovedì 18 dicembre.

Sul fronte cast, Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi riprendono i ruoli di Dante e Anita, affiancati da Nicolas Maupas e Damiano Gavino nei panni di Simone e Manuel. A movimentare la trama arrivano anche nuovi volti: Dario Aita (il professore di fisica Leone), Nicole Grimaudo, Rita Castaldo, Tommaso Donadoni, Filippo Brogi e Giulia Fazzini.

Dalle prime interviste emergono tracce di maturità e crescita: Nicolas Maupas, ospite al Giffoni Film Festival, descrive così il tema centrale: «L'anno della maturità... ci diamo anche del tempo per perderci», anticipando un percorso emotivo intenso. A suo proposito, sull'affiatamento con Damiano Gavino, aggiunge: «Io e Damiano ci vogliamo bene... probabilmente è anche una bella storia».

Anche Claudia Pandolfi si sbilancia sulla relazione Anita-Dante: «Lei e Dante si sono voluti bene... ma si sono lasciati. Però c'è un però... E lo scoprirete!».

I più letti

William e Kate si trasferiscono in una nuova casa, i vicini costretti ad andarsene
Amanda Lear denuncia HBO per il documentario «Enigma», ecco perché
Harry ricorda il principe Filippo in un'emozionante lettera
La toccante storia della leggenda del surf: «I miei figli erano diventati degli estranei»
Che cosa ci fa un SUV in mezzo al Lago di Zurigo?
Influencer vengono colpiti da un SUV durante una diretta, il video diventa virale

Altre notizie

Morto sabato a 89 anni. Al via le celebrazioni a Militello per i funerali di Pippo Baudo

Morto sabato a 89 anniAl via le celebrazioni a Militello per i funerali di Pippo Baudo

Mentre provavano dei cibi. Influencer vengono colpiti da un SUV durante una diretta, il video diventa virale

Mentre provavano dei cibiInfluencer vengono colpiti da un SUV durante una diretta, il video diventa virale

Confermata la nascita di una bimba. Michelle Williams parla per la prima volta di maternità surrogata: «Merito di Christine»

Confermata la nascita di una bimbaMichelle Williams parla per la prima volta di maternità surrogata: «Merito di Christine»