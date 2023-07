Sinéad O'Connor è stata una delle musiciste più conosciute d'Irlanda. Il 26 luglio 2023, la cantante è morta a Londra all'età di soli 56 anni. La causa esatta non è nota. archivio Antonio Calanni/AP/dpa

La cantante irlandese Sinéad O'Connor, conosciuta in particolare per il suo successo mondiale «Nothing Compares 2 U», ma anche per le sue azioni spesso controverse, è morta improvvisamente all'età di 56 anni. La causa del decesso non è stata ancora comunicata. Il redattore di blue News Hanspeter Künzler, che ha avuto l'onore di incontrarla, ci parla un po' di lei.

Hai fretta? blue News riassume per te L'artista irlandese Sinéad O'Connor è stata trovata morta nel suo appartamento londinese il 26 luglio 2023. La causa è sconosciuta.

Il giornalista musicale e autore di blue News Hanspeter «Düsi» Künzler aveva incontrato l'irlandese per un'intervista.

Diamo uno sguardo indietro a quell'incontro e al suo straordinario lavoro. Mostra di più

«Nothing Compares 2 U» è stato un successo mondiale, il più grande nel 1990. E l'album che conteneva il singolo - «I Do Not Want What I Haven't Got» - ha venduto ben sette milioni di copie.

Un livello di successo che la maggior parte delle aspiranti pop star può solo sognare. Sinéad O'Connor, d'altra parte, ha sentito l'enorme clamore come una maledizione. «Dal mio punto di vista, il successo ha gettato la mia carriera fuori strada», ha detto due anni fa in un'intervista al New York Times in cui si parlava del suo libro di memorie, aggiungendo: «E strappare la foto del Papa mi ha riportato sulla strada giusta».

L'artista aveva 23 anni quando la sua canzone e il video con la lacrima solitaria che le scorreva lungo la guancia fecero il giro del mondo. Aveva solo due anni in più quando strappò il ritratto dell'allora pontefice durante una trasmissione in diretta di «Saturday Night Live», uno dei programmi più seguiti della televisione americana, e le fu vietato di esibirsi a vita dalla NBC.

Ma non solo. I suoi CD sono stati poi distrutti da un escavatore a Times Square, Frank Sinatra ha dichiarato di volerla sculacciare, e anche Madonna, che non era proprio schizzinosa in fatto di spettacolari campagne di pubbliche relazioni, l'ha criticata severamente per questa azione.

Chi è Hanspeter «Düsi» Künzler Hanspeter "Düsi" Künzler Il giornalista zurighese Hanspeter «Düsi» Künzler vive a Londra da quasi 40 anni. È uno specialista di musica, arte e calcio e scrive per diverse pubblicazioni svizzere come blue News e NZZ. È anche ospite regolare del programma SRF-3 «Sounds».

Già da adolescente ammetteva di essere «diversa»

Eppure O'Connor aveva inteso il suo gesto in modo molto serio e pensato. Ha voluto sottolineare il – come si è poi scoperto – diffuso (non solo) abuso sessuale di bambini nella vita quotidiana della chiesa, che le autorità avevano accuratamente nascosto sotto il tappeto fino ad allora. Come donna irlandese, l'argomento era particolarmente esplosivo. La sua infanzia era stata difficile: raccontava di essere stata maltrattata duramente dalla madre, mentre i suoi maestri non sapevano come domare la sua natura anarchica.

Così finì in una casa per bambini difficili e giovani donne «cadute», gestita da suore con una disciplina ferrea. E pensare che dopo il suo gesto in TV, con lo strappo della foto del Papa, sono state scoperte più di cento tombe anonime nel giardino di una di queste case a Dublino. Per decenni l'ordine aveva maltrattato nel peggiore dei modi le donne ad essa affidate, obbligandole a lavorare gratuitamente nelle loro lavanderie.

La stesso O'Connor aveva sperimentato in casa il terrore, più psicologico che fisico. Quindi, oltre all'influenza della Chiesa cattolica sulle vite di tutti in Irlanda, che sentiva claustrofobica, misogina e generalmente ingiusta, le esperienze che ha vissuto hanno contribuito a formare uno spirito ribelle, che come obiettivo della vita da adolescente aveva quelli della tolleranza, dell'uguaglianza e soprattutto del diritto di ammettere di essere «diversi».

Ad eccezione del breve periodo vissuta da pop star, la cantante è rimasta fedele a questo atteggiamento fino alla fine della sua vita.

O'Connor parlava dolcemente, era timida e sospettosa

Ho incontrato Sinéad O'Connor per la prima volta, e purtroppo anche ultima, quando ha rilasciato interviste a Londra sull'uscita del suo album di debutto «The Lion and the Cobra». Era il 1987, aveva appena compiuto 21 anni.

Ciò che mi è rimasto di quell'incontro è l'impressione di una persona piena di contraddizioni e di una volontà potente. Parlava a bassa voce, era timida e allo stesso tempo appariva piuttosto sospettosa (sebbene i musicisti all'epoca spesso classificassero automaticamente i giornalisti come nemici).

Ma ha anche lasciato intendere che era abbastanza disposta a mordere la mano che l'ha nutrita. Ad esempio, ha espresso dubbi sul fatto che alcune persone che l'avevano sostenuta fino ad allora lo avessero fatto senza motivi disonesti.

Di certo il suo contegno sobrio era dovuto al fatto che non aveva rilasciato molte interviste fino ad allora: solo due o tre anni dopo, infatti, non si tirava più indietro quando si trattava di denunciare rimostranze sociali come l'influenza della religione organizzata, la misoginia o il razzismo.

Ma la sua musica e la sua voce, che riusciva a smuovere anche le rocce, fin dal debutto, non lasciava fin da allora dubbi sul fatto che lei fosse una donna con una visione forte. Le influenze sulla sua musica erano difficili da definire, ma in ogni caso molte erano troppo rumorose e anche troppo drammatiche per il cliché allora prevalente di una cantautrice introversa.

Ha cercato il significato più profondo per tutta la vita

Sinéad O'Connor ha vissuto la vita al massimo e senza compromessi. Inoltre, era animata da una curiosità inquieta che non l'ha mai lasciata sola nello stesso posto a lungo. Sebbene abbia incontrato la religione organizzata con una furia vulcanica, allo stesso tempo era per tutta la sua esistenza è stata alla ricerca di un significato più profondo della vita.

Così è stata ordinata sacerdotessa da una setta cattolica indipendente prima di adottare il nome Magda Davitt, con il quale voleva rompere con i lati negativi della sua vecchia vita. Pochi anni dopo, si rivolse all'Islam e si fece chiamare Shuhada Sadaqat.

Tali comportamenti sono stati ripresi anche dai media, ma distorti in modo quasi violento: tutto si adattava perfettamente all'immagine della furia rotante che le era stata attaccata addosso dopo lo scandalo con la foto del Papa. Coraggiosamente, non ha mai fatto mistero della sua fragile salute mentale. Molte delle sue dichiarazioni, spesso sconcertanti, si sono rivelate in seguito criptiche richieste di aiuto.

Grande rispetto per la loro musica in Irlanda

È un peccato che la reputazione di Sinéad O'Connor sarà sempre associata a «Nothing Compares 2 U». Ma almeno i sette milioni di persone che hanno acquistato l'album in cui si trova la canzone («I Do Not Want What Haven't Got», 1990) apprezzeranno sicuramente anche gli altri suoi brani.

Il fatto che gli altri album che ha pubblicato (un altro in attesa di uscita due anni fa) non abbiano raccolto un buon riscontro è probabilmente dovuto anche al suo spirito inquieto. Proprio mentre si lanciava da un amore intenso all'altro nella sua vita privata, cambiava costantemente la sua veste musicale. In «Theology» esegue canzoni rasta, mentre in «Sean-Nós Nua» si dedica a una tradizione di canto ur-irlandese.

Tale comportamento non funziona con le strategie di marketing dell'industria musicale moderna. Tuttavia l'indifferenza internazionale degli ultimi decenni è in contrasto con l'enorme rispetto che le viene tributato in Irlanda. I suoi album sono quasi sempre entrati in classifica, il suo ultimo («I'm not Bossy, I'm the Boss», 2014) ha raggiunto anche la prima posizione. Il fatto che sia il primo ministro irlandese Leo Varadkar che il suo vice Michéal Martin abbiano rilasciato dichiarazioni commoventi sulla sua morte testimonia il rispetto di cui godeva nel suo Paese.

Con Sinéad O'Connor, il mondo ha perso una donna che ha passato la vita a lottare per la tolleranza e per la libertà di essere «diversa».