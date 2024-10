Un'81enne sudcoreana manca per un soffio la finale di Miss Universo

Fino al 2023, solo le donne di età compresa tra i 18 e i 28 anni potevano partecipare al concorso di Miss Universo: ma da quest'anno anche l'81enne sudcoreana Choi Soon Hwa ha potuto farlo. Keystone/AP Photo/Lee Jin-man

La maggior parte delle concorrenti avrebbe potuto essere sua nipote: l'81enne sudcoreana Choi Soon Hwa ha gareggiato per rappresentare il suo Paese alla finale di Miss Universo in Messico. Ma per poco non ce l'ha fatta.

Una donna sudcoreana di 81 anni ha mancato per un soffio l'accesso alla finale di Miss Universo. Lunedì sera Choi Soon Hwa, nata nel 1943, ha superato la preselezione per la Corea del Sud, ma è stata battuta dalla 22enne Han Ariel. La studentessa di moda rappresenterà ora il suo Paese alla competizione principale che si terrà in Messico a novembre.

Da quest'anno, gli organizzatori del concorso di bellezza hanno eliminato le rigide restrizioni di età. In precedenza, potevano partecipare solo donne di età compresa tra i 18 e i 28 anni.

Se avesse passato la selezione, alla quale hanno partecipato altre 32 donne, Choi Soon Hwa sarebbe stata di gran lunga la finalista più anziana del concorso.

L'infermiera ha iniziato a fare la modella solo all'età di 72 anni. All'epoca, ha raccontato, un paziente di cui si prendeva cura le consigliò di provare la passerella. E così ha fatto.

Debutto come modella nel 2018

Da allora Choi Soon Hwa ha avuto una notevole carriera nel suo Paese d'origine, la Corea del Sud: ha debuttato alla Seoul Fashion Week nel 2018, seguita da regolari servizi fotografici con le principali riviste di moda.

«La seconda vita è la gioia e la ricompensa più grande», ha scritto su Instagram a proposito della sua tardiva vocazione come modella.

