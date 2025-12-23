  1. Clienti privati
Incredibile storia Una concorrente del Grande Fratello confessa: «Avevo tre anni e sono stata rapita»

fon

23.12.2025

Giulia racconta la sua incredibile storia.
Imago

Al Grande Fratello, la concorrente Giulia sconvolge tutti raccontando per la prima volta il rapimento subito a tre anni.

Nicolò Forni

23.12.2025, 10:26

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello è andato in scena uno dei momenti più intensi e raccolti della serata.

Giulia ha scelto di raccontare davanti alle telecamere un episodio dolorosissimo della sua infanzia, mai affrontato pubblicamente prima: a soli tre anni fu rapita e rimase scomparsa per circa due ore.

Un trauma che in famiglia è sempre rimasto in gran parte silenzioso, ma che continua a segnare la sua vita.

Con la voce rotta dall'emozione, la concorrente ha ricostruito quei ricordi lontani. All'epoca viveva in un palazzo dove giocava spesso con una ragazza più grande, di circa 14 anni, che indossava sempre abiti fucsia: «Io ero piccola e giocavo con il suo monopattino». E ha ricordato come la madre le raccomandasse prudenza proprio per la differenza d'età.

«Ho in mente solo le urla»

Un giorno, quella stessa ragazza le propose di provare una bicicletta e la condusse in una strada laterale. È lì che il racconto si fa più frammentato e angosciante.

Giulia parla di un vicolo stretto, poi di essere stata trascinata all'interno di un furgone bianco. «Ricordo che mi hanno rasato i capelli», ha aggiunto, spiegando di essersi risvegliata in seguito in una stazione di servizio abbandonata. «Ho in mente solo le urla».

Il dolore, ha raccontato, non si è manifestato subito, ma è riaffiorato con il tempo. «Non mi ha colpita allora, ma crescendo», ha spiegato.

Da quell'esperienza, dice, derivano molte delle sue paure: la difficoltà a uscire da sola, l'ansia costante, il timore di dormire senza qualcuno accanto, che l’ha accompagnata fino all'età di 11 anni.

«Mia mamma si porta addosso un senso di colpa enorme»

Un peso che ha coinvolto profondamente anche la sua famiglia, in particolare la madre: «I miei genitori mi sono sempre stati vicini, ma di questo episodio non parliamo mai»

E ha confidato: «Mia mamma si porta addosso un senso di colpa enorme: è bastato un attimo per perdermi di vista. Io, però, non riesco a parlarne con lei».

Un racconto intimo e difficile, che ha lasciato la casa e il pubblico in un silenzio carico di emozione.

