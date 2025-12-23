Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello è andato in scena uno dei momenti più intensi e raccolti della serata.
Giulia ha scelto di raccontare davanti alle telecamere un episodio dolorosissimo della sua infanzia, mai affrontato pubblicamente prima: a soli tre anni fu rapita e rimase scomparsa per circa due ore.
Un trauma che in famiglia è sempre rimasto in gran parte silenzioso, ma che continua a segnare la sua vita.
Con la voce rotta dall'emozione, la concorrente ha ricostruito quei ricordi lontani. All'epoca viveva in un palazzo dove giocava spesso con una ragazza più grande, di circa 14 anni, che indossava sempre abiti fucsia: «Io ero piccola e giocavo con il suo monopattino». E ha ricordato come la madre le raccomandasse prudenza proprio per la differenza d'età.
«Ho in mente solo le urla»
Un giorno, quella stessa ragazza le propose di provare una bicicletta e la condusse in una strada laterale. È lì che il racconto si fa più frammentato e angosciante.
Giulia parla di un vicolo stretto, poi di essere stata trascinata all'interno di un furgone bianco. «Ricordo che mi hanno rasato i capelli», ha aggiunto, spiegando di essersi risvegliata in seguito in una stazione di servizio abbandonata. «Ho in mente solo le urla».