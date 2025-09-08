Le più grandi celebrità alla finale degli US Open Springsteen, Stiller, Shaggy, Sting... e molte altre celebrità hanno assistito alla finale degli US Open. Immagine: imago Donald Trump, presidente degli Stati Uniti Immagine: Keystone Pep Guardiola, allenatore del Manchester City Immagine: Keystone Bruce Springsteen, cantante rock Immagine: Keystone Pink, cantante Immagine: Keystone Lindsay Lohan, attrice Immagine: Keystone Ben Stiller, attore Immagine: Keystone Shaggy (a sinistra) e Sting, musicisti Immagine: imago Danny DeVito, attore Immagine: Keystone Tommy Hilfiger, stilista Immagine: Keystone Lindsey Vonn, sciatrice Immagine: imago Courteney Cox, attrice Immagine: Keystone Michael J. Fox e Tracy Pollan, attori Immagine: Keystone Steph Curry e Ayesha Curry, giocatore di basket e attrice Immagine: Keystone Le più grandi celebrità alla finale degli US Open Springsteen, Stiller, Shaggy, Sting... e molte altre celebrità hanno assistito alla finale degli US Open. Immagine: imago Donald Trump, presidente degli Stati Uniti Immagine: Keystone Pep Guardiola, allenatore del Manchester City Immagine: Keystone Bruce Springsteen, cantante rock Immagine: Keystone Pink, cantante Immagine: Keystone Lindsay Lohan, attrice Immagine: Keystone Ben Stiller, attore Immagine: Keystone Shaggy (a sinistra) e Sting, musicisti Immagine: imago Danny DeVito, attore Immagine: Keystone Tommy Hilfiger, stilista Immagine: Keystone Lindsey Vonn, sciatrice Immagine: imago Courteney Cox, attrice Immagine: Keystone Michael J. Fox e Tracy Pollan, attori Immagine: Keystone Steph Curry e Ayesha Curry, giocatore di basket e attrice Immagine: Keystone

Numerosi attori, musicisti e atleti di fama mondiale hanno assistito domenica alla finale degli US Open tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, vinta dallo spagnolo in quattro set. Ecco la galleria fotografica con tutti i volti più celebri.