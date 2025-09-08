Springsteen, Stiller, Shaggy, Sting... e molte altre celebrità hanno assistito alla finale degli US Open.
Donald Trump, presidente degli Stati Uniti
Pep Guardiola, allenatore del Manchester City
Bruce Springsteen, cantante rock
Shaggy (a sinistra) e Sting, musicisti
Michael J. Fox e Tracy Pollan, attori
Steph Curry e Ayesha Curry, giocatore di basket e attrice
Le più grandi celebrità alla finale degli US Open
Springsteen, Stiller, Shaggy, Sting... e molte altre celebrità hanno assistito alla finale degli US Open.
Donald Trump, presidente degli Stati Uniti
Pep Guardiola, allenatore del Manchester City
Bruce Springsteen, cantante rock
Shaggy (a sinistra) e Sting, musicisti
Michael J. Fox e Tracy Pollan, attori
Steph Curry e Ayesha Curry, giocatore di basket e attrice
Numerosi attori, musicisti e atleti di fama mondiale hanno assistito domenica alla finale degli US Open tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, vinta dallo spagnolo in quattro set. Ecco la galleria fotografica con tutti i volti più celebri.