Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker, condivide le foto delle vacanze su Instagram e scatena un'ondata di indignazione. Perché nella serie c'è una foto di nudo. La 26enne reagisce con freddezza.

Hai fretta? blue News riassume per te Aurora Ramazzotti ha pubblicato alcune foto delle sue vacanze in Sardegna e ha suscitato molte reazioni contrariate.

Nella serie d'immagini c'è uno scatto di nudo della 26enne che la mostra sotto una doccia in giardino. Mostra di più

Aurora Ramazzotti immaginava molto probabilmente che le reazioni alla serie di foto delle sue vacanze sarebbero state diverse. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha pubblicato sul social network Instagram una carrellata d'immagini delle sue vacanze in Sardegna, scatenando una vera e propria bufera.

Il motivo: il collage comprende anche uno scatto di nudo. La Ramazzotti si vede senza vestiti sotto una doccia in giardino, girata di lato e con i seni coperti dalle braccia. Per il resto, ci sono le solite foto in bikini sulla spiaggia, oltre a Goffredo Cerza che coccola il piccolo Cesare.

Tuttavia, molti utenti non hanno gradito la foto sotto la doccia. Diversi hanno lodato la Ramazzotti per il suo coraggio. Ma, non pochi, l'hanno criticata e non hanno esitato a insultare la 26enne. «Non hai ereditato il talento di tuo padre, né la bellezza di tua madre». «Ti stai rendendo ridicola», hanno scritto alcuni utenti.

Aurora non è però rimasta impressionata dai commenti impopolari. «Onestamente mi sento insultata dal fatto che nessuno abbia commentato il mio fantastico disegno», ha scritto in modo conciso. Anche la foto della sua opera a matita faceva parte della serie di immagini «August Mix & Match».