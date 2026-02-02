  1. Clienti privati
Amore al capolinea? Una frase di Andrea Iannone su Instagram sembra confermare la rottura con Elodie

ai-scrape

2.2.2026 - 10:38

Al centro del gossip del momento, Andrea Iannone continua a far parlare di sé e questa volta lo fa con un criptico messaggio su Instagram, riaccendendo le speculazioni sulla sua separazione dalla cantante Elodie.

Alessia Moneghini

02.02.2026, 10:38

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Andrea Iannone ha condiviso in un post su Instagram un'immagine che porta la frase: «Le donne vanno e vengono, ma la vita non ti premia due volte con una brava donna».
  • Questa sembra confermare le voci sulla fine della relazione con Elodie, che da tempo sono al centro del gossip mediatico.
  • Al momento nessuno dei due ha confermato o smentito ufficialmente le speculazioni.
Andrea Iannone ha scelto Instagram per condividere un pensiero che ha subito attirato l'attenzione dei media e dei fan, riaccendendo le voci sulla sua separazione da Elodie.

Il motociclista ha pubblicato una serie di foto accompagnate dalla didascalia «Day by day». Tra queste un'immagine che porta la seguente frase: «Le donne vanno e vengono, ma la vita non ti premia due volte con una brava donna».

Come scrive «TGcom24», la scritta ha colpito i fan del pilota ed è stata interpretata come un chiaro riferimento alla fine della relazione con la cantante.

Nessuno dei due ha però, per il momento, smentito o confermato ufficialmente la rottura, alimentando le speculazioni.

Un'amicizia di Elodie attira l'attenzione

Nel frattempo, l'attenzione si è spostata anche su Elodie e la sua crescente vicinanza con Franceska Nuredini, ballerina del suo tour.

La loro amicizia, che risale a prima della rottura con Iannone, è stata oggetto di discussione, soprattutto dopo che la cantante ha trascorso le festività natalizie con lei, mentre il partner era altrove.

Inoltre un paio di settimane fa Iannone è stato avvistato in compagnia di Rocío Muñoz Morales. La situazione rimane incerta, ma il messaggio del pilota sembra aver sancito la rottura delle coppia.

