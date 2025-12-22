  1. Clienti privati
Ritorno in Argentina Una pausa lontano da tutto e tutti per Belén Rodriguez? È il desiderio della famiglia

fon

22.12.2025

Belén Rodriguez pronta per una pausa in Argentina?
Belén Rodriguez pronta per una pausa in Argentina?
Keystone

La famiglia Rodriguez starebbe pensando a una pausa lontano dai riflettori per aiutare Belén a ritrovare serenità.

Redazione blue News

22.12.2025, 17:13

Hai fretta? blue News riassume per te

  • I genitori di Belén Rodriguez valutano un periodo di riposo in Argentina per proteggere la showgirl.
  • La decisione nasce dopo un weekend mondano a St. Moritz molto osservato.
  • La famiglia crede che affetti e distanza dai riflettori possano aiutarla.
Mostra di più

La famiglia di Belen Rodriguez starebbe valutando un'idea precisa per aiutare la showgirl in un momento delicato della sua vita: portarla per qualche settimana lontano dai riflettori, in Argentina.

Secondo quanto riportato dal settimanale «Oggi», mamma Veronica e papà Gustavo ne avrebbero parlato con le persone più vicine, convinti che un periodo di pausa possa aiutarla a ritrovare equilibrio e serenità.

Insieme ai fratelli Cecilia e Jeremias, la famiglia si sarebbe stretta attorno alla presentatricce, consapevole della fase di particolare fragilità che sta attraversando, amplificata anche dall'esposizione mediatica.

Il motivo

L'ipotesi di una «fuga rigenerante» sarebbe maturata dopo l'ultimo fine settimana trascorso da Belén a St. Moritz con l'amica Claudia Galanti, tra eventi esclusivi e notti mondane che non sarebbero passate inosservate.

Sempre secondo il settimanale italiano, proprio quell'intenso weekend avrebbe rafforzato la convinzione dei Rodriguez che Belén abbia bisogno di rallentare e allontanarsi per un po’ dalla pressione quotidiana.

L'obiettivo non sarebbe quello di isolarla, ma di offrirle un contesto protetto, fatto di affetti e semplicità, per aiutarla a recuperare tranquillità. In famiglia, spiegano le stesse fonti, sono convinti che il vero rimedio passi soprattutto dall’amore e dalla vicinanza dei suoi cari.

Scomparsa a tre anni, ritrovata dopo 42: ecco risolto un mistero lungo una vita
Ecco perché l'eredità di Pippo Baudo è diventata un caso tra figli e segretaria
È morto il cantante e chitarrista inglese Chris Rea
10 anni fa il quadruplo omicidio che sconvolse la Svizzera, l'autore tornerà presto libero?
Una pausa lontano da tutto e tutti per Belén Rodriguez? È il desiderio della famiglia

Strappo ricucito?. Cecilia, Ignazio e la piccola Clara Isabel: ecco come la nascita ha riportato Belén in famiglia

Strappo ricucito?Cecilia, Ignazio e la piccola Clara Isabel: ecco come la nascita ha riportato Belén in famiglia

TV. Belen ballerina per una notte a «Ballando con le Stelle», gelo da Mediaset

TVBelen ballerina per una notte a «Ballando con le Stelle», gelo da Mediaset

Indiscrezioni. Belen e Cecilia Rodriguez verso la riconciliazione? Una foto riaccende le speranze, ma...

IndiscrezioniBelen e Cecilia Rodriguez verso la riconciliazione? Una foto riaccende le speranze, ma...

«Ho paura di invecchiare sola». È già finita la love-story tra Belén Rodríguez e Angelo Galvano?

«Ho paura di invecchiare sola»È già finita la love-story tra Belén Rodríguez e Angelo Galvano?

Lutto nella musica. È morto il cantante e chitarrista inglese Chris Rea

Lutto nella musicaÈ morto il cantante e chitarrista inglese Chris Rea

Viaggio RAI tra le montagne. Massimiliano Ossini guida «Linea Bianca Olympia», che porta verso Milano-Cortina 2026

Viaggio RAI tra le montagneMassimiliano Ossini guida «Linea Bianca Olympia», che porta verso Milano-Cortina 2026

Musica. Max Pezzali si esibirà al Moon&Stars di Locarno a luglio 2026

MusicaMax Pezzali si esibirà al Moon&Stars di Locarno a luglio 2026