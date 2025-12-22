Una pausa lontano da tutto e tutti per Belén Rodriguez? È il desiderio della famiglia

Belén Rodriguez pronta per una pausa in Argentina? Keystone

La famiglia Rodriguez starebbe pensando a una pausa lontano dai riflettori per aiutare Belén a ritrovare serenità.

La famiglia di Belen Rodriguez starebbe valutando un'idea precisa per aiutare la showgirl in un momento delicato della sua vita: portarla per qualche settimana lontano dai riflettori, in Argentina.

Secondo quanto riportato dal settimanale «Oggi», mamma Veronica e papà Gustavo ne avrebbero parlato con le persone più vicine, convinti che un periodo di pausa possa aiutarla a ritrovare equilibrio e serenità.

Insieme ai fratelli Cecilia e Jeremias, la famiglia si sarebbe stretta attorno alla presentatricce, consapevole della fase di particolare fragilità che sta attraversando, amplificata anche dall'esposizione mediatica.

Il motivo

L'ipotesi di una «fuga rigenerante» sarebbe maturata dopo l'ultimo fine settimana trascorso da Belén a St. Moritz con l'amica Claudia Galanti, tra eventi esclusivi e notti mondane che non sarebbero passate inosservate.

Sempre secondo il settimanale italiano, proprio quell'intenso weekend avrebbe rafforzato la convinzione dei Rodriguez che Belén abbia bisogno di rallentare e allontanarsi per un po’ dalla pressione quotidiana.

L'obiettivo non sarebbe quello di isolarla, ma di offrirle un contesto protetto, fatto di affetti e semplicità, per aiutarla a recuperare tranquillità. In famiglia, spiegano le stesse fonti, sono convinti che il vero rimedio passi soprattutto dall’amore e dalla vicinanza dei suoi cari.