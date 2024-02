Gli European Film Awards si terranno il 7 dicembre presso il centro cultura e congressi (KKL) di Lucerna. (Foto d'archivio) Keystone

Il premio cinematografico più prestigioso d'Europa sarà ospitato dalla Svizzera per la prima volta: la 37esima edizione degli European Film Awards si terrà infatti presso il centro cultura e congressi (KKL) di Lucerna il 7 dicembre.

Per l'occasione l'Ufficio federale della cultura (UFC), come comunica in una nota odierna, ha allestito un programma collaterale nazionale in collaborazione con altre organizzazioni e fondazioni attive nel mondo del cinema. Il 2024 sarà quindi «un anno ricco di appuntamenti», in cui si svolgeranno festival, eventi e dibattiti cinematografici in varie località svizzere, prosegue la nota.

Varcando i confini elvetici, è particolarmente degna di nota la partecipazione della Svizzera al Marché du film del Festival di Cannes, in Francia, in qualità di Paese ospite. Il più grande mercato cinematografico al mondo, si legge sul sito degli European Film Awards, si terrà dal 14 al 22 maggio presso la località situata sulla Costa Azzurra. In questa occasione verranno presentate le creazioni audiovisive svizzere nel campo del cinema e dell'innovazione.

nide, ats