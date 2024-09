Truffatrice gareggerà a «Dancing with the Stars» con una cavigliera

La storia della truffatrice Anna Sorokin è stata ripresa da Netflix con il titolo «Inventing Anna». (foto d'archivio) Immagine: Sda

Anna Sorokin ha truffato banche, hotel e amici per centinaia di migliaia di dollari con il nome di Anna Delvey. La 33enne è attualmente agli arresti domiciliari, ma nonostante ciò potrà partecipare al programma televisivo «Dancing with the Stars».

dpa dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Anna Sorokin ha truffato banche, hotel e amici per centinaia di migliaia di dollari spacciandosi per Anna Delvey.

La 33enne è attualmente agli arresti domiciliari a New York.

Potrà tuttavia partecipare al programma televisivo statunitense «Dancing with the Stars» grazie a una cavigliera. Mostra di più

«Pensavo che si trattasse di 'Ballando con le stelle' e non di 'Ballando con i delinquenti'»: questo in sostanza il contenuto dei commenti sui social media dopo che il canale televisivo statunitense «ABC» ha annunciato che Anna Sorokin, alias Anna Delvey, parteciperà allo show «Dancing with the Stars».

In passato la 33enne, infatti, ha truffato banche, hotel e amici per centinaia di migliaia di dollari a New York.

La donna gareggerà, tra gli altri, con l'attrice Tori Spelling nella versione statunitense di «Let's Dance», come annunciato dal programma «Good Morning America».

Anna Sorokin porta una cavigliera da due anni

Anna Sorokin indossa una cavigliera dall'ottobre del 2022. È infatti stata dichiarata colpevole di aver frodato banche, hotel e amici e di essersi spacciata per una ricca ereditiera tedesca di nome, appunto, Anna Delvey.

Rilasciata dal carcere nel 2021, è stata nuovamente arrestata poco tempo dopo perché accusata di non aver rispettato le restrizioni del suo visto.

Doveva essere rimandata nel suo Paese d'origine, la Germania, ma nel 2022 è stata messa agli arresti domiciliari e ora si sta difendendo dalla minaccia di espulsione.

Anna Sorokin è stata ispirazione per una serie Netflix

Anna Sorokin vive a New York, ma le riprese del programma televisivo si svolgono in California. Non è chiaro se le condizioni degli arresti domiciliari siano state modificate per permetterle di partecipare.

L'autorità per l'immigrazione ICE non ha risposto a una richiesta di informazioni in tal senso. Ma quello che è certo è che andrà in TV con indosso una cavigliera.

Il caso di Anna Sorokin ha ispirato una serie di Netflix, «Inventing Anna». La nuova edizione di «Dancing with the Stars» inizierà il 17 settembre sul canale «ABC» e sul servizio di streaming Disney+.

dpa