Ecco chi ha incontrato Una visita segreta del principe Harry durante il suo viaggio nel Regno Unito

ai-scrape

22.9.2025 - 12:34

Il principe Harry ha fatto visita privata al duca di Kent.
Keystone

Durante il suo recente viaggio in Inghilterra, il principe Harry non si è limitato a incontrare re Carlo. Ha anche fatto una visita privata che rivela molto sulle sue intenzioni future.

Nicolò Forni

22.09.2025, 12:34

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Durante il suo soggiorno nel Regno Unito, il principe Harry ha fatto visita privata al duca di Kent per esprimere cordoglio dopo la morte della duchessa Katharine, sottolineando il desiderio di restare vicino alla famiglia reale.
  • Ha preso parte anche a impegni pubblici come i WellChild Awards a Londra e un incontro con giovani attivisti a Nottingham, mostrando la sua costante attenzione alle cause sociali.
  • L'incontro con re Carlo III, il primo dopo quasi due anni, è stato breve ma considerato un passo verso una possibile riconciliazione familiare.
Mostra di più

Durante il suo soggiorno nel Regno Unito, il principe Harry ha compiuto un gesto che non era previsto nel programma ufficiale: ha visitato privatamente il duca di Kent a Kensington Palace.

Questo incontro riservato è stato un modo per esprimere personalmente le sue condoglianze per la morte della duchessa Katharine, scomparsa il 4 settembre all'età di 92 anni.

Sebbene Harry non abbia potuto partecipare al funerale della duchessa, tenutosi il 16 settembre, ha voluto comunque mostrare la sua vicinanza.

Una fonte vicina al principe ha spiegato che per lui era importante essere presente e rendere omaggio di persona. Questo gesto sottolinea il suo desiderio di mantenere un legame con la famiglia reale, al di là dei protocolli ufficiali.

Ecco chi se n'è andato. Un lutto colpisce la famiglia reale britannica: «Profonda tristezza»

Ecco chi se n'è andatoUn lutto colpisce la famiglia reale britannica: «Profonda tristezza»

Molti i mpegni

Il viaggio del duca di Sussex in Inghilterra è stato breve, ma significativo. Prima di incontrare il duca di Kent, Harry ha partecipato ai WellChild Awards a Londra, dove ha premiato bambini e ragazzi con gravi malattie croniche, un impegno che porta avanti con passione da anni.

Successivamente, l'8 settembre, si è recato a Nottingham per incontrare giovani attivisti, dimostrando il suo impegno per le cause sociali.

Un altro momento atteso del suo viaggio è stato l'incontro con re Carlo III. Dopo quasi due anni senza vedersi, padre e figlio si sono incontrati a Clarence House per un colloquio di meno di un'ora.

Sebbene non sia stato sufficiente per risolvere tutte le divergenze, è stato un primo passo verso una possibile riconciliazione.

Fra divertimento e tensione

Tra impegni pubblici e incontri privati, Harry ha dimostrato che il suo ritorno in patria non era solo per eventi ufficiali, ma anche per motivi personali: rivedere amici, riallacciare legami e ricucire rapporti.

Secondo fonti vicine, come riferito da «Vanity Fair», ha confidato di essersi «divertito» a tornare a Londra, nonostante le tensioni familiari.

Ora è tornato a Montecito, in California, con Meghan Markle e i loro figli Archie e Lilibet. Tuttavia, questo viaggio ha lasciato l'immagine di un principe che, pur vivendo lontano dalla vita di corte, continua a cercare modi per rimanere connesso alle sue radici.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.

