Jennifer Lopez

In una chiacchierata con Howard Stern, Jennifer Lopez si apre sul modo in cui gestisce i rapporti conclusi: con decisione e autodeterminazione. Racconta del suo primo amore scomparso, dei matrimoni passati e del desiderio di proteggere le relazioni future dietro un velo di riservatezza.

Covermedia Covermedia

Jennifer Lopez, 56 anni e una carriera iconica tra musica, cinema e stile, non lascia spazio a nostalgie quando si tratta di amori conclusi.

Ospite per la prima volta al «The Howard Stern Show», la star ha commentato con una punta d'ironia: «Una volta che ho chiuso, per me sei morto». Un'espressione forte, che ha subito chiarito: non tanto animata dal rancore, quanto dalla volontà di andare avanti senza voltarsi indietro.

La cantante e attrice ha rievocato il suo primo amore giovanile – una relazione durata dieci anni, durante il liceo – che si è interrotta quando ha lasciato il Bronx per inseguire il sogno dello spettacolo. «Non ci siamo più sentiti», ricorda. «Era un ragazzo semplice, lavorava al mercato della frutta, ma io volevo cose più grandi».

Sul fronte sentimentale, Lopez riflette anche sulla lezione più importante imparata nel tempo: non restare ancorata al passato. Parlando del suo divorzio da Ben Affleck, ammette di aver vissuto ogni fase «a volto scoperto», ma oggi preferisce mantenere un basso profilo: «Voglio relazioni molto più tranquille».