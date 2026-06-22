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Nella sua villa a... Capri! Un’amicizia lunga una vita: Renato Zero fa visita a Peppino di Capri

Sara Matasci

22.6.2026

Il cantante romano, in vacanza sull'isola per qualche giorno di relax, prima di tornare a casa ha fatto tappa al Castiglione per salutare il suo storico amico nella sua villa.

Sara Matasci

22.06.2026, 19:02

22.06.2026, 19:04

Un incontro autentico, di quelli che il tempo non scalfisce. Renato Zero e Peppino di Capri, legati da un rapporto di stima e affetto che dura da oltre cinquant’anni, si sono ritrovati nella splendida cornice di Capri.

Il cantante romano, 76 anni, in vacanza sull'isola per qualche giorno di relax, prima di tornare a casa ha fatto tappa al Castiglione per salutare il suo storico amico nella sua villa, che di anni ne ha 11 in più, ossia 87.

Lo scatto che ha svelato la visita

A rompere la discrezione che aveva accompagnato il rendez-vous è stata una foto condivisa sui social. Dario, figlio di Peppino, ha immortalato il caloroso abbraccio tra i due artisti, pubblicando l’immagine online.

Poco dopo, come riporta «Leggo», anche l’interprete di «Champagne» ha voluto raccontare ai suoi follower quel momento speciale, accompagnando la stessa foto con una dedica semplice ma sentita: «Oggi una visita speciale… È venuto a trovarmi un caro amico con cui condivido musica e amicizia da una vita!».

Parole che hanno immediatamente conquistato il pubblico, suscitando affetto e nostalgia tra i fan, colpiti dalla solidità di un legame rimasto intatto nonostante il passare degli anni.

Il ricordo del duetto a Napoli

La profonda sintonia tra i due protagonisti della musica italiana non sorprende chi li segue da tempo. Già nel 2024 avevano emozionato il pubblico di Piazza del Plebiscito, a Napoli, in occasione dell’Autoritratto Tour di Renato Zero.

In quell’occasione, i due artisti avevano condiviso il palco regalando una suggestiva interpretazione di Luna caprese, dimostrando ancora una volta come le loro personalità artistiche, pur diverse, riescano a incontrarsi in perfetta armonia.

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