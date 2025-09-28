  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco di chi si tratta Un'attrice di Harry Potter esclusa da una convention per il suo profilo su OnlyFans

ai-scrape

28.9.2025 - 13:58

L'attrice Jessie Cave, nota per il ruolo di Lavanda Brown nella saga di «Harry Potter», ha espresso il suo disappunto per essere stata esclusa da una convention a causa del suo account su OnlyFans, che ha dichiarato non essere di natura sessuale.

Antonio Fontana

28.09.2025, 13:58

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Jessie Cave, la Lavanda Brown di «Harry Potter», è stata esclusa da un evento dedicato ai fan della saga.
  • La causa dell'esclusione è la sua presenza su OnlyFans.
  • L'attrice ha reagito con frustrazione alla notizia, specificando che il suo profilo non ha nulla di sessuale.
  • Ha aperto l'account nel marzo 2025 per affrontare debiti e finanziare la ristrutturazione della sua casa.
Mostra di più

Jessie Cave, conosciuta per il suo ruolo di Lavanda Brown nei film di «Harry Potter», ha recentemente condiviso la sua frustrazione per essere stata esclusa da una convention dedicata ai fan della saga.

Come riporta TGcom24, l'attrice ha spiegato che la sua esclusione è dovuta alla sua presenza su OnlyFans, una piattaforma spesso associata a contenuti per adulti, nonostante lei abbia chiarito che il suo profilo non è di natura sessuale.

«Una decisione ipocrita»

Cave ha interpretato Lavanda Brown, la fidanzata di Ron Weasley, in «Il Principe Mezzosangue» e nei due film de «I Doni della Morte».

Ha criticato la decisione degli organizzatori della convention, definendola ipocrita, poiché molti attori partecipanti hanno recitato in produzioni con scene di nudo o intime.

Nonostante il dispiacere iniziale, Cave ha accettato la situazione, riconoscendo che il tempo è passato e che una nuova serie TV con un cast diverso è in arrivo. Ha anche sottolineato di avere già molti ricordi e gadget dagli eventi passati.

Il profilo su OnlyFans

L'attrice ha aperto il suo account OnlyFans nel marzo 2025 per affrontare debiti e finanziare la ristrutturazione della sua casa. Ha specificato che il suo profilo si concentra sui suoi capelli, descrivendolo come «fetish», ma non sessuale.

Cave ha dichiarato che il suo obiettivo è quello di estinguere i debiti e migliorare la sua casa, oltre a dedicarsi all'amor proprio e sfidare le aspettative tradizionali di un'attrice.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.

I più letti

L'Associazione inquilini: «Ora i proprietari beneficiano di un notevole privilegio fiscale»
Il virus del Nilo occidentale si diffonde rapidamente, casi segnalati anche in Ticino
Ecco il migliore, e il peggiore, comune dove abitare in Svizzera
Il TCS mette alla prova gli pneumatici invernali: ecco quali raccomanda
I risultati delle due votazioni federali a colpo d'occhio

Su «Harry Potter»

Harry Potter. Warwick Davis ritorna a Hogwarts: sarà il professor Flitwick nella serie tv

Harry PotterWarwick Davis ritorna a Hogwarts: sarà il professor Flitwick nella serie tv

Ispirata ai romanzi di J.K. Rowling. Al via le riprese di «Harry Potter», la nuova serie TV targata HBO Max

Ispirata ai romanzi di J.K. RowlingAl via le riprese di «Harry Potter», la nuova serie TV targata HBO Max

La nuova serie TV. Un attore di colore nel ruolo di Piton: polemiche tra i fan di Harry Potter

La nuova serie TVUn attore di colore nel ruolo di Piton: polemiche tra i fan di Harry Potter

Altre notizie

Con Julia Roberts e Andrew Garfield. Luca Guadagnino presenta il suo nuovo film a New York: «Non provoco ma metto alla prova»

Con Julia Roberts e Andrew GarfieldLuca Guadagnino presenta il suo nuovo film a New York: «Non provoco ma metto alla prova»

La star alza la voce. Jennifer Lawrence: «In Palestina è genocidio. La libertà di parola è sotto attacco negli USA»

La star alza la voceJennifer Lawrence: «In Palestina è genocidio. La libertà di parola è sotto attacco negli USA»

«Gli amici sono evaporati». Giampiero Mughini: «Non ho soldi, vendo la mia collezione di libri»

«Gli amici sono evaporati»Giampiero Mughini: «Non ho soldi, vendo la mia collezione di libri»