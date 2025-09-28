L'attrice Jessie Cave, nota per il ruolo di Lavanda Brown nella saga di «Harry Potter», ha espresso il suo disappunto per essere stata esclusa da una convention a causa del suo account su OnlyFans, che ha dichiarato non essere di natura sessuale.

Jessie Cave, conosciuta per il suo ruolo di Lavanda Brown nei film di «Harry Potter», ha recentemente condiviso la sua frustrazione per essere stata esclusa da una convention dedicata ai fan della saga.

Come riporta TGcom24, l'attrice ha spiegato che la sua esclusione è dovuta alla sua presenza su OnlyFans, una piattaforma spesso associata a contenuti per adulti, nonostante lei abbia chiarito che il suo profilo non è di natura sessuale.

«Una decisione ipocrita»

Cave ha interpretato Lavanda Brown, la fidanzata di Ron Weasley, in «Il Principe Mezzosangue» e nei due film de «I Doni della Morte».

Ha criticato la decisione degli organizzatori della convention, definendola ipocrita, poiché molti attori partecipanti hanno recitato in produzioni con scene di nudo o intime.

Nonostante il dispiacere iniziale, Cave ha accettato la situazione, riconoscendo che il tempo è passato e che una nuova serie TV con un cast diverso è in arrivo. Ha anche sottolineato di avere già molti ricordi e gadget dagli eventi passati.

Il profilo su OnlyFans

L'attrice ha aperto il suo account OnlyFans nel marzo 2025 per affrontare debiti e finanziare la ristrutturazione della sua casa. Ha specificato che il suo profilo si concentra sui suoi capelli, descrivendolo come «fetish», ma non sessuale.

Cave ha dichiarato che il suo obiettivo è quello di estinguere i debiti e migliorare la sua casa, oltre a dedicarsi all'amor proprio e sfidare le aspettative tradizionali di un'attrice.

