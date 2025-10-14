Jeffrey Epstein, imprenditore e milionario statunitense (a sinistra) e il principe Andrea erano amici. Stratenschult/New York State Sex Offender Registry/AP/dpa

Il principe Andrea sta subendo ulteriori pressioni nella vicenda Epstein. Il fratello di re Carlo aveva dichiarato di aver interrotto i contatti con l'amico nel 2010, ma di recente è emersa un'e-mail che suggerisce il contrario.

Redazione blue News Oliver Kohlmaier

Hai fretta? blue News riassume per te «Ci siamo dentro insieme»: il principe Andrea ha scritto a Jeffrey Epstein un'email amichevole nel 2011 dopo la pubblicazione di foto che lo ritraevano con il braccio intorno all'adolescente Virginia Giuffre.

Il fratello di re Carlo aveva dichiarato alla BBC di aver interrotto i contatti con il condannato per abusi sessuali nel 2010.

Epstein si è suicidato nella sua cella di prigione nel 2019. Mostra di più

Dopo la pubblicazione di una foto del principe Andrea con il braccio intorno all'adolescente Virginia Giuffre nel 2011, il reale britannico scrisse in un'e-mail a Jeffrey Epstein: «Ci siamo dentro insieme».

Qual è il problema? Il fratello di re Carlo aveva detto alla BBC che a quel punto aveva già interrotto i contatti con il condannato per abusi sessuali e traffico di esseri umani.

L'e-mail sembra però dimostrare che non è stato così. Questo aumenterà ulteriormente la pressione sul duca di York e sulla famiglia reale.

I media britannici «Mail on Sunday» e «The Sun» hanno entrambi riportato la corrispondenza tra il principe ed Epstein domenica scorsa.

Andrea voleva «fare di nuovo qualcosa presto»

Andrea inviò a Epstein un'e-mail il 28 febbraio 2011, un giorno dopo la pubblicazione della famosa foto del duca, di Giuffre e di Ghislaine Maxwell. E chiedeva all'amico di «rimanere in stretto contatto» ed esprimeva il desiderio di «fare presto qualcosa di nuovo insieme».

«Sono altrettanto preoccupato per te! Non preoccuparti per me!», avrebbe scritto il principe. «Sembra che ci siamo dentro insieme». L'e-mail sarebbe stata firmata «A, S.A.R. Il Duca di York, KG», che all'epoca era il titolo del reale.

Nel 2019 Andrea ha però dichiarato al programma della BBC «Newsnight» di aver chiuso la sua amicizia con l'imprenditore nel dicembre 2010, dopo che i due uomini erano stati fotografati mentre passeggiavano insieme a New York.

Trump sotto pressione per i file di Epstein

Epstein è stato trovato morto nella sua cella in una prigione federale di Manhattan nell'agosto 2019, mentre era in attesa del processo per traffico sessuale. La morte è stata dichiarata un suicidio.

Il decesso del condannato per abusi sessuali è ancora oggetto di speculazioni negli Stati Uniti, anche perché aveva ottimi contatti nell'alta società americana.

Celebrità e miliardari andavano e venivano, persino Donald Trump ha trascorso del tempo con Epstein, come dimostrano diversi video di festeggiamenti.

Durante la campagna elettorale, il presidente americano ha promesso di rivelare i file di Epstein. Dato che non l'ha ancora fatto, è sotto pressione anche dai suoi colleghi di partito.