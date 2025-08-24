  1. Clienti privati
Ecco quali Un'estate di sfide per Chanel e Cristian Totti, tra opportunità mancate e cambiamenti

ai-scrape

24.8.2025 - 13:16

Qui tutta la famiglia Totti, quando era ancora unita, in una foto d'archivio del 2017.
Qui tutta la famiglia Totti, quando era ancora unita, in una foto d'archivio del 2017.
KEYSTONE

I due figli più grandi di Ilary Blasi e Francesco Totti stanno affrontando un periodo contraddistinto da delusioni lavorative. E la separazione dei loro genitori di certo non aiuta. Ma ora dovranno cercare di trovare il loro percorso.

Sara Matasci

24.08.2025, 13:16

Hai fretta? blue News riassume per te

  • È un'estate di sfide e riflessioni per Chanel e Cristian Totti, figli di Ilary Blasi e Francesco Totti.
  • I due giovani si trovano a fare i conti con delusioni che mettono in discussione i loro progetti futuri.
  • Per Chanel, appena 18enne e fresca di diploma, si prospettava l'idea di partecipare a «Ballando con le Stelle», ma pare che per il momento Milly Carlucci abbia accantonato il progetto.
  • Cristian, invece, a soli 21 anni ha deciso di abbandonare la carriera calcistica, un passo difficile per chi è cresciuto con il calcio nel sangue.
Mostra di più

È un'estate di sfide e riflessioni per Chanel e Cristian Totti, figli di Ilary BlasiFrancesco Totti. Nonostante l'affetto di una famiglia allargata che li sostiene, i due giovani - come riporta «Leggo.it» - si trovano a fare i conti con delusioni che mettono in discussione i loro progetti futuri.

Chanel, appena 18enne e fresca di diploma, è seguita dall'agenzia di spettacoli della madre, ma le opportunità lavorative scarseggiano. Milly Carlucci l'aveva considerata per «Ballando con le Stelle», ma l'idea è stata accantonata, forse solo temporaneamente.

Ci sarà pure Barbara D'Urso?. Milly Carlucci punta su Chanel Totti: trattative in corso per «Ballando con le stelle»?

Ci sarà pure Barbara D'Urso?Milly Carlucci punta su Chanel Totti: trattative in corso per «Ballando con le stelle»?

Cristian, invece, a soli 21 anni ha deciso di abbandonare la carriera calcistica, un passo difficile per chi è cresciuto con il calcio nel sangue.

Croce e delizia di un cognome. Il figlio di Francesco Totti sembra aver già chiuso la carriera da calciatore, ecco cosa farà

Croce e delizia di un cognomeIl figlio di Francesco Totti sembra aver già chiuso la carriera da calciatore, ecco cosa farà

La separazione dei genitori aggiunge un ulteriore strato di complessità alla loro vita. I due non si risparmiano colpi in tribunale, e questo influisce inevitabilmente sui figli.

Tuttavia, i due più grandi cercano comunque di godersi l'estate: Chanel è single e trascorre del tempo con la famiglia e la sorellina più piccola Isabel, mentre Cristian è spesso in compagnia della fidanzata Melissa Monti.

Ferita ancora aperta?. Chanel Totti e il post nostalgico sui genitori: «Non li supererò mai»

Ferita ancora aperta?Chanel Totti e il post nostalgico sui genitori: «Non li supererò mai»

Attualmente, i due si trovano in vacanza a Ponza, cercando di mettere da parte le preoccupazioni per il futuro. 

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA

