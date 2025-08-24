Ecco qualiUn'estate di sfide per Chanel e Cristian Totti, tra opportunità mancate e cambiamenti
24.8.2025 - 13:16
I due figli più grandi di Ilary Blasi e Francesco Totti stanno affrontando un periodo contraddistinto da delusioni lavorative. E la separazione dei loro genitori di certo non aiuta. Ma ora dovranno cercare di trovare il loro percorso.
È un'estate di sfide e riflessioni per Chanel e Cristian Totti, figli di Ilary Blasi e Francesco Totti. Nonostante l'affetto di una famiglia allargata che li sostiene, i due giovani - come riporta «Leggo.it» - si trovano a fare i conti con delusioni che mettono in discussione i loro progetti futuri.
Chanel, appena 18enne e fresca di diploma, è seguita dall'agenzia di spettacoli della madre, ma le opportunità lavorative scarseggiano. Milly Carlucci l'aveva considerata per «Ballando con le Stelle», ma l'idea è stata accantonata, forse solo temporaneamente.
La separazione dei genitori aggiunge un ulteriore strato di complessità alla loro vita. I due non si risparmiano colpi in tribunale, e questo influisce inevitabilmente sui figli.
Tuttavia, i due più grandi cercano comunque di godersi l'estate: Chanel è single e trascorre del tempo con la famiglia e la sorellina più piccola Isabel, mentre Cristian è spesso in compagnia della fidanzata Melissa Monti.