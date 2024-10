Ben 2.673.911,00 euro: è questa la cifra che Netflix sborserà per produrre «Unica 2», seconda parte della serie con protagonista Ilary Blasi. A rivelare l'indiscrezione è Davide Maggio.

Top secret i temi del secondo capitolo, che questa volta sarà suddiviso in più puntate per una durata complessiva di 3 ore. Le riprese si sono svolte nei mesi scorsi a Ponza, come rivelato da Today.