Michela Andreozzi Covermedia

Il film esplora il disorientamento e la rinascita di un padre davanti a un figlio che si esprime in modo fluido, «e lo fa con uno sguardo tenero, ma spietato».

Covermedia Covermedia

Dal 18 luglio al cinema, e in anteprima al Giffoni Film Festival, «Unicorni» porta sullo schermo una famiglia che vacilla, si spezza e poi si ricompone. Blu ha nove anni, indossa vestiti da bambina, ama la danza e si definisce «né maschio né femmina». I suoi genitori – Elena (Valentina Lodovini) e soprattutto Lucio (Edoardo Pesce) – si trovano improvvisamente fuori dalla loro zona di comfort.

La Andreozzi lavora a questa storia da sette anni, attraversando dubbi, riscritture, resistenze. Ne è uscito il suo film più politico, anche se lei non lo chiama così: «Non è una bandiera gender, è una riflessione sull'identità, sulla paura di chi guarda, non di chi è».

«Unicorni» non cerca risposte, ma smonta certezze. Racconta cosa accade quando la realtà entra in conflitto con il ruolo che pensavamo di ricoprire: genitore, uomo, famiglia. Non fa sconti, ma neanche proclami. Mette in scena la complessità, la fragilità e la possibilità.

In tempi di slogan e polarizzazioni, la Andreozzi firma un film che parla a bassa voce e arriva dritto. Perché l'amore, a volte, è solo imparare a restare. Anche quando non si capisce tutto.