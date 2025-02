Un'influencer sfida la Svizzera: «Per favore, imparate il buon tedesco»

Sa sproloquiare: Nichtsara, influencer di Tiktok. Tiktok

L'influencer tedesca Nichtsara si è scagliata su TikTok contro gli svizzeri tedeschi per il loro dialetto. Questo perché non capisce nemmeno i commenti in Schwiizerdütsch che le vengono rivolti.

Philipp Dahm Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te L'influencer tedesca Nichtsara si è lamentata di non capire lo svizzero tedesco.

Secondo lei chiunque capisce il dialetto starebbe mentendo.

La tiktoker non ha capito la maggior parte dei commenti degli svizzeri tedeschi lasciati sotto il suo video. Mostra di più

Chi cerca contenuti di un certo livello di solito non è in buone mani con TikTok. Ed è questo il caso dell'influencer tedesca Nichtsara.

In diversi video commenta le discussioni con i commentatori del social network («I need to come down, i'm an adult»), balla (con un dito medio teso), canta in bagno (sulle note di «Chandelier» di Sia), o canta e balla («Come mi sento la mattina in accappatoio con un caffè»).

I suoi filmati raggiungono talvolta ben 7'800 spettatori (si tratta del video in cui tratta la vaccinazione contro il cancro al collo dell'utero), e talvolta oltre 404'000 quando posta «Ich liebe GenZ».

«Chi capisce lo Schwiizerdütsch?»

E ora questa giovane influencer tedesca ha apparentemente fatto una deviazione nella bella Svizzera, che è sfociata anche in un video: «Stai mentendo, imbrogliando e prendendo in giro se vuoi dirmi che puoi capire come parla la gente in Svizzera», dice nel suo miglior tedesco.

«Chi capisce lo Schwiizerdütsch?», continua, dimostrando con un miscuglio sbagliato di dialetto e Hochdeutsch di non capirlo.

«Non ha nulla, assolutamente nulla, a che fare con la lingua tedesca», continua, e a Nichtsara non importa che stia «mettendo in crisi l'intera Svizzera di TikTok». «Per favore, imparate il tedesco», chiede ai confederati.

@nichtsara3 Ich hab one sided beef mit Schweizer Deutsch ♬ Originalton - nichtsara

Questi ultimi si sono difesi dall'attacco nei commenti, spingendo Nichtsara a realizzare il suo ultimo video.

La tiktoker ha «infastidito» la Svizzera e ha ricevuto «alcuni commenti di odio», alcuni dei quali vengono letti nell'ultimo filmato. Anche se come ammette lei stessa, non ne capisce il contenuto.

Ad esempio qualcuno le dice «Heb d Schnorre»: «Presumo che significhi qualcosa come... Halt die Schaufel» (letteralmente tieni la pala, ndt). «Halt die Schnauze (chiudi il becco, ndt) credo», la aiuta il fidanzato da fuoricampo.

«Huere hässig?» (terribilmente arrabbiato, ndt), continua Nichtsara. «Du hässliche H**e» (brutta prostituta, ndt), traduce sbagliando il suo compagno. «Schnurre zue, du nüt?» (chiudi il becco, ndt): l'influencer non capisce. Nemmeno il commento di ascoltare il dialetto vallesano o urano aiuta la giovane.

Almeno ne azzecca uno: «Gopferdammi - Gott verdammt?» (maledizione, ndt). Ma quando sente «So ne huere Gugus» (così una stupida, ndt) si blocca di nuovo. «Cosa significa?», chiede ridendo alla fine del video.

Significa che non ci capiamo proprio, cara Nichtsara. Würkli (veramente, ndr)!