L'influencer Poonam Pandey ha suscitato scalpore nel suo Paese natale, l'India, per una campagna di sensibilizzazione considerata di cattivo gusto per molti. imago images/ZUMA Wire

Lo scorso venerdì la presunta morte dell'influencer, modella e attrice erotica indiana Poonam Pandey ha sconvolto oltre 1,3 milioni di follower su Instagram. In poco tempo però è diventato chiaro che la sua morte è stata inscenata per una campagna di sensibilizzazione.

Hai fretta? blue News riassume per te La notizia di venerdì scorso su Instagram della morte dell'influencer indiana Poonam Pandey ha lasciato sotto shock oltre 1,3 milioni di follower.

Molte celebrità in India hanno dichiarato che piangevano per la morte della giovane donna.

Ma il giorno dopo la 32enne è tornata viva e vegeta: la messa in scena della sua morte fa parte di una campagna di sensibilizzazione per il cancro della cervice. Mostra di più

Totalmente di cattivo gusto o un'intelligente mossa per sensibilizzare? Poonam Pandey, un'influencer e attrice erotica indiana, è al momento nel bel mezzo di un vortice mediatico per una campagna di sensibilizzazione.

Infatti lo scorso venerdì sul suo account Instagram è stato riferito che la 32enne era morta: «È con grande tristezza che dobbiamo annunciare che abbiamo perso la nostra amata Poonam a causa del cancro alla cervice».

«Non sono morta»

I ben 1,3 milioni di follower su Instagram della giovane sono rimasti scioccati dalla notizia. Dopo che il management della modella ha confermato la sua morte, anche i media indiani lo hanno reso noto.

Il «Times of India», il più grande quotidiano in lingua inglese del Paese, ha citato il noto designer Rohit Verma: «Il tuo addetto stampa mi ha chiamato e ha detto: "Poonam non è più con noi". Da allora ho solo pianto e non posso crederci».

Ma il giorno dopo, Poonam è «risorta» tramite un video condiviso sul social network. Nel filmato, accompagnata da della musica drammatica, dichiara alla telecamera:

«Non sono morta di cancro della cervice. Sfortunatamente, non posso dire lo stesso delle migliaia di donne che hanno perso la vita a causa del cancro al collo dell’utero».

In poco tempo è diventato chiaro che lo stratagemma fa parte di una campagna di sensibilizzazione. L'attrice afferma infatti di voler aumentare la consapevolezza sulla prevenzione di questo tipo di cancro. È importante che le donne vengano testate e vaccinate. Ecco perché ha lanciato anche il sito web www.poonampandeyisalive.com.

Poonam si scusa con le persone colpite

Alcuni dei fan di Poonam sono semplicemente felici che lei sia ancora viva. D'altra parte, la maggior parte dei suoi follower ritiene che la campagna di sensibilizzazione sia di cattivo gusto.

«Questa è la peggiore trovata pubblicitaria di sempre!» scrive un follower. E una donna ha commentato: «Questo è letteralmente diventato uno scherzo per le persone sopravvissute al cancro. Di cattivo gusto».

In seguito l'influencer si è scusata in una dichiarazione per aver offeso con il suo gesto le donne affette dal tumore del collo dell'utero. Riferendosi alle migliaia di reazioni indignate, ha detto su Instagram: «Sentiti libera di mostrare la tua frustrazione, posso capirlo».

Ciononostante la 32enne sostiene che l'attenzione che ha dedicato al cancro della cervice con la sua campagna di sensibilizzazione non ha precedenti e che quindi ne è valsa la pena.

L'attrice è diventata nota per la prima volta in India quando nel 2011 aveva promesso che avrebbe spogliato per la squadra di cricket locale se i giocatori avessero vinto la Coppa del Mondo. Negli anni successivi si è assicurata un posto nei media partecipando a reality show e vari scandali sessuali.