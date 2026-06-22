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Royals Università o esercito d'élite? Ecco come i futuri re e regine d'Europa si preparano al trono

Carlotta Henggeler

22.6.2026

Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa
Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa. La principessa ereditaria Elisabetta festeggia la laurea ad Harvard insieme ai suoi genitori, il re Filippo e la regina Mathilde. L’erede al trono belga ha completato con successo il master in politica pubblica presso la prestigiosa università.

La principessa ereditaria Elisabetta festeggia la laurea ad Harvard insieme ai suoi genitori, il re Filippo e la regina Mathilde. L’erede al trono belga ha completato con successo il master in politica pubblica presso la prestigiosa università.

Immagine: IMAGO/Photo News

Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa. Il fratello della principessa ereditaria Elisabetta, il principe Gabriel (a destra), ha conseguito nel giugno 2025 la laurea triennale in scienze sociali e militari presso l’Accademia militare reale di Bruxelles. Dopo aver prestato giuramento come ufficiale nel settembre dello stesso anno, prosegue la sua formazione con un master. La foto è stata scattata durante la cerimonia di giuramento come ufficiale nel settembre 2025.

Il fratello della principessa ereditaria Elisabetta, il principe Gabriel (a destra), ha conseguito nel giugno 2025 la laurea triennale in scienze sociali e militari presso l’Accademia militare reale di Bruxelles. Dopo aver prestato giuramento come ufficiale nel settembre dello stesso anno, prosegue la sua formazione con un master. La foto è stata scattata durante la cerimonia di giuramento come ufficiale nel settembre 2025.

Immagine: Imago

Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa. Il principe Emmanuel in occasione della Festa Nazionale belga del 2025 a Bruxelles. Il figlio del re Filippo e della regina Mathilde studia sviluppo aziendale nella capitale belga.

Il principe Emmanuel in occasione della Festa Nazionale belga del 2025 a Bruxelles. Il figlio del re Filippo e della regina Mathilde studia sviluppo aziendale nella capitale belga.

Immagine: IMAGO/Photo News

Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa. La principessa Eléonore frequenta l’International School of Brussels. La figlia minore del re Filippo e della regina Mathilde sta completando il percorso scolastico in lingua inglese e non ha ancora intrapreso gli studi universitari.

La principessa Eléonore frequenta l’International School of Brussels. La figlia minore del re Filippo e della regina Mathilde sta completando il percorso scolastico in lingua inglese e non ha ancora intrapreso gli studi universitari.

Immagine: Instagram

Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa. L’erede al trono britannico, il principe William, ha studiato geografia all’Università di St. Andrews. Dopo la laurea nel 2005, il figlio del re Carlo III ha completato la formazione da ufficiale presso la Royal Military Academy di Sandhurst.

L’erede al trono britannico, il principe William, ha studiato geografia all’Università di St. Andrews. Dopo la laurea nel 2005, il figlio del re Carlo III ha completato la formazione da ufficiale presso la Royal Military Academy di Sandhurst.

Immagine: Chris Jackson/PA Wire/dpa

Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa. Sua moglie, la principessa Kate, ha concluso i suoi studi di storia dell’arte all’Università di St. Andrews con il voto «2:1» (Upper Second-Class Honours). Proprio come il marito.

Sua moglie, la principessa Kate, ha concluso i suoi studi di storia dell’arte all’Università di St. Andrews con il voto «2:1» (Upper Second-Class Honours). Proprio come il marito.

Immagine: Jordan Pettitt/PA Pool/AP/dpa

Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa. Il principe Harry ha rinunciato agli studi universitari e ha invece completato la formazione da ufficiale presso la Royal Military Academy di Sandhurst. Successivamente ha prestato servizio per dieci anni nell’esercito britannico.

Il principe Harry ha rinunciato agli studi universitari e ha invece completato la formazione da ufficiale presso la Royal Military Academy di Sandhurst. Successivamente ha prestato servizio per dieci anni nell’esercito britannico.

Immagine: Andy Stenning/AP/dpa

Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa. La principessa ereditaria olandese Amalia ha frequentato il corso di laurea triennale in politica, psicologia, diritto ed economia (PPLE) all’Università di Amsterdam. Dopo la laurea nel 2025, l’erede al trono ha intrapreso gli studi di diritto olandese.

La principessa ereditaria olandese Amalia ha frequentato il corso di laurea triennale in politica, psicologia, diritto ed economia (PPLE) all’Università di Amsterdam. Dopo la laurea nel 2025, l’erede al trono ha intrapreso gli studi di diritto olandese.

Immagine: Remko De Waal/ANP/dpa

Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa. La sorella di Amalia, la principessa Alexia, studia ingegneria civile all’University College London (UCL) dal 2024. In precedenza, la figlia del re Willem-Alexander e della regina Máxima aveva conseguito l’International Baccalaureate presso l’UWC Atlantic College in Galles.

La sorella di Amalia, la principessa Alexia, studia ingegneria civile all’University College London (UCL) dal 2024. In precedenza, la figlia del re Willem-Alexander e della regina Máxima aveva conseguito l’International Baccalaureate presso l’UWC Atlantic College in Galles.

Immagine: IMAGO/NL Beeld

Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa. La principessa Ariane, la figlia minore del re Willem-Alexander e della regina Máxima, ha conseguito nel 2025 il Baccalaureato Internazionale presso l’United World College Adriatic in Italia. Dopo un anno sabbatico, intende iscriversi al corso di laurea in ingegneria aerospaziale presso l’Università Tecnica di Delft.

La principessa Ariane, la figlia minore del re Willem-Alexander e della regina Máxima, ha conseguito nel 2025 il Baccalaureato Internazionale presso l’United World College Adriatic in Italia. Dopo un anno sabbatico, intende iscriversi al corso di laurea in ingegneria aerospaziale presso l’Università Tecnica di Delft.

Immagine: Imago

Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa. La principessa ereditaria spagnola Leonor sta attualmente seguendo un percorso di formazione militare triennale. In seguito, l’erede al trono intende studiare scienze politiche.

La principessa ereditaria spagnola Leonor sta attualmente seguendo un percorso di formazione militare triennale. In seguito, l’erede al trono intende studiare scienze politiche.

Immagine: IMAGO/ABACAPRESS

Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa. La sorella minore Sofía ha frequentato il prestigioso UWC Atlantic College in Galles, dove nel 2025 ha conseguito il Baccalaureato Internazionale.

La sorella minore Sofía ha frequentato il prestigioso UWC Atlantic College in Galles, dove nel 2025 ha conseguito il Baccalaureato Internazionale.

Immagine: IMAGO

Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa. Dopo un periodo di studi in Australia, la principessa norvegese Ingrid Alexandra si è iscritta al semestre autunnale all’Università di Oslo per stare più vicina a Mette-Marit, affetta da una malattia.

Dopo un periodo di studi in Australia, la principessa norvegese Ingrid Alexandra si è iscritta al semestre autunnale all’Università di Oslo per stare più vicina a Mette-Marit, affetta da una malattia.

Immagine: sda

Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa. Il principe norvegese Sverre Magnus (a sinistra) non ha ancora reso noti pubblicamente i suoi progetti di studio. Il figlio del principe ereditario Haakon e della principessa ereditaria Mette-Marit ha terminato gli studi secondari nel 2024.

Il principe norvegese Sverre Magnus (a sinistra) non ha ancora reso noti pubblicamente i suoi progetti di studio. Il figlio del principe ereditario Haakon e della principessa ereditaria Mette-Marit ha terminato gli studi secondari nel 2024.

Immagine: IMAGO/PPE

Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa. La principessa ereditaria svedese Victoria ha studiato scienze politiche, storia e risoluzione dei conflitti in diverse università in Svezia e in Francia. Inoltre, l’erede al trono ha frequentato corsi presso le università di Yale e Uppsala, oltre a seguire una formazione diplomatica presso il ministero degli esteri svedese.

La principessa ereditaria svedese Victoria ha studiato scienze politiche, storia e risoluzione dei conflitti in diverse università in Svezia e in Francia. Inoltre, l’erede al trono ha frequentato corsi presso le università di Yale e Uppsala, oltre a seguire una formazione diplomatica presso il ministero degli esteri svedese.

Immagine: KEYSTONE

Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa. Sua sorella, la principessa Madeleine di Svezia, ha concluso i suoi studi all’Università di Stoccolma con una laurea triennale in storia dell’arte, etnologia e storia moderna. Ha inoltre frequentato corsi di psicologia infantile.

Sua sorella, la principessa Madeleine di Svezia, ha concluso i suoi studi all’Università di Stoccolma con una laurea triennale in storia dell’arte, etnologia e storia moderna. Ha inoltre frequentato corsi di psicologia infantile.

Immagine: IMAGO/Eventflash

Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa. Suo fratello, il principe Carl Philip, ha seguito un addestramento militare presso la Marina svedese prima di studiare design grafico a Stoccolma e negli Stati Uniti. Oggi lavora anche come designer.

Suo fratello, il principe Carl Philip, ha seguito un addestramento militare presso la Marina svedese prima di studiare design grafico a Stoccolma e negli Stati Uniti. Oggi lavora anche come designer.

Immagine: Imago

Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa. L’erede al trono danese, il principe Christian, sta attualmente seguendo un addestramento militare di base presso gli Ussari della Guardia a Slagelse. Il figlio del re Federico X è entrato nell’esercito nel febbraio 2025, seguendo così una tradizione di lunga data della casa reale.

L’erede al trono danese, il principe Christian, sta attualmente seguendo un addestramento militare di base presso gli Ussari della Guardia a Slagelse. Il figlio del re Federico X è entrato nell’esercito nel febbraio 2025, seguendo così una tradizione di lunga data della casa reale.

Immagine: Bernd von Jutrczenka/dpa

Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa. La principessa Isabella, sorella del principe Christian, erede al trono, frequenta attualmente la scuola superiore. La figlia del re Federico X e della regina Mary ha festeggiato il suo 18° compleanno nell’aprile 2025 e nei prossimi anni dovrebbe a sua volta seguire un addestramento militare.

La principessa Isabella, sorella del principe Christian, erede al trono, frequenta attualmente la scuola superiore. La figlia del re Federico X e della regina Mary ha festeggiato il suo 18° compleanno nell’aprile 2025 e nei prossimi anni dovrebbe a sua volta seguire un addestramento militare.

Immagine: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa

Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa. Il principe Vincent e la principessa Josephine frequentano attualmente la scuola superiore. I gemelli del re Frederik X e della regina Mary (a destra) appartengono alla generazione più giovane della famiglia reale danese e occupano il terzo e il quarto posto nella linea di successione al trono.

Il principe Vincent e la principessa Josephine frequentano attualmente la scuola superiore. I gemelli del re Frederik X e della regina Mary (a destra) appartengono alla generazione più giovane della famiglia reale danese e occupano il terzo e il quarto posto nella linea di successione al trono.

Immagine: IMAGO/PPE

Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa
Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa. La principessa ereditaria Elisabetta festeggia la laurea ad Harvard insieme ai suoi genitori, il re Filippo e la regina Mathilde. L’erede al trono belga ha completato con successo il master in politica pubblica presso la prestigiosa università.

La principessa ereditaria Elisabetta festeggia la laurea ad Harvard insieme ai suoi genitori, il re Filippo e la regina Mathilde. L’erede al trono belga ha completato con successo il master in politica pubblica presso la prestigiosa università.

Immagine: IMAGO/Photo News

Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa. Il fratello della principessa ereditaria Elisabetta, il principe Gabriel (a destra), ha conseguito nel giugno 2025 la laurea triennale in scienze sociali e militari presso l’Accademia militare reale di Bruxelles. Dopo aver prestato giuramento come ufficiale nel settembre dello stesso anno, prosegue la sua formazione con un master. La foto è stata scattata durante la cerimonia di giuramento come ufficiale nel settembre 2025.

Il fratello della principessa ereditaria Elisabetta, il principe Gabriel (a destra), ha conseguito nel giugno 2025 la laurea triennale in scienze sociali e militari presso l’Accademia militare reale di Bruxelles. Dopo aver prestato giuramento come ufficiale nel settembre dello stesso anno, prosegue la sua formazione con un master. La foto è stata scattata durante la cerimonia di giuramento come ufficiale nel settembre 2025.

Immagine: Imago

Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa. Il principe Emmanuel in occasione della Festa Nazionale belga del 2025 a Bruxelles. Il figlio del re Filippo e della regina Mathilde studia sviluppo aziendale nella capitale belga.

Il principe Emmanuel in occasione della Festa Nazionale belga del 2025 a Bruxelles. Il figlio del re Filippo e della regina Mathilde studia sviluppo aziendale nella capitale belga.

Immagine: IMAGO/Photo News

Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa. La principessa Eléonore frequenta l’International School of Brussels. La figlia minore del re Filippo e della regina Mathilde sta completando il percorso scolastico in lingua inglese e non ha ancora intrapreso gli studi universitari.

La principessa Eléonore frequenta l’International School of Brussels. La figlia minore del re Filippo e della regina Mathilde sta completando il percorso scolastico in lingua inglese e non ha ancora intrapreso gli studi universitari.

Immagine: Instagram

Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa. L’erede al trono britannico, il principe William, ha studiato geografia all’Università di St. Andrews. Dopo la laurea nel 2005, il figlio del re Carlo III ha completato la formazione da ufficiale presso la Royal Military Academy di Sandhurst.

L’erede al trono britannico, il principe William, ha studiato geografia all’Università di St. Andrews. Dopo la laurea nel 2005, il figlio del re Carlo III ha completato la formazione da ufficiale presso la Royal Military Academy di Sandhurst.

Immagine: Chris Jackson/PA Wire/dpa

Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa. Sua moglie, la principessa Kate, ha concluso i suoi studi di storia dell’arte all’Università di St. Andrews con il voto «2:1» (Upper Second-Class Honours). Proprio come il marito.

Sua moglie, la principessa Kate, ha concluso i suoi studi di storia dell’arte all’Università di St. Andrews con il voto «2:1» (Upper Second-Class Honours). Proprio come il marito.

Immagine: Jordan Pettitt/PA Pool/AP/dpa

Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa. Il principe Harry ha rinunciato agli studi universitari e ha invece completato la formazione da ufficiale presso la Royal Military Academy di Sandhurst. Successivamente ha prestato servizio per dieci anni nell’esercito britannico.

Il principe Harry ha rinunciato agli studi universitari e ha invece completato la formazione da ufficiale presso la Royal Military Academy di Sandhurst. Successivamente ha prestato servizio per dieci anni nell’esercito britannico.

Immagine: Andy Stenning/AP/dpa

Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa. La principessa ereditaria olandese Amalia ha frequentato il corso di laurea triennale in politica, psicologia, diritto ed economia (PPLE) all’Università di Amsterdam. Dopo la laurea nel 2025, l’erede al trono ha intrapreso gli studi di diritto olandese.

La principessa ereditaria olandese Amalia ha frequentato il corso di laurea triennale in politica, psicologia, diritto ed economia (PPLE) all’Università di Amsterdam. Dopo la laurea nel 2025, l’erede al trono ha intrapreso gli studi di diritto olandese.

Immagine: Remko De Waal/ANP/dpa

Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa. La sorella di Amalia, la principessa Alexia, studia ingegneria civile all’University College London (UCL) dal 2024. In precedenza, la figlia del re Willem-Alexander e della regina Máxima aveva conseguito l’International Baccalaureate presso l’UWC Atlantic College in Galles.

La sorella di Amalia, la principessa Alexia, studia ingegneria civile all’University College London (UCL) dal 2024. In precedenza, la figlia del re Willem-Alexander e della regina Máxima aveva conseguito l’International Baccalaureate presso l’UWC Atlantic College in Galles.

Immagine: IMAGO/NL Beeld

Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa. La principessa Ariane, la figlia minore del re Willem-Alexander e della regina Máxima, ha conseguito nel 2025 il Baccalaureato Internazionale presso l’United World College Adriatic in Italia. Dopo un anno sabbatico, intende iscriversi al corso di laurea in ingegneria aerospaziale presso l’Università Tecnica di Delft.

La principessa Ariane, la figlia minore del re Willem-Alexander e della regina Máxima, ha conseguito nel 2025 il Baccalaureato Internazionale presso l’United World College Adriatic in Italia. Dopo un anno sabbatico, intende iscriversi al corso di laurea in ingegneria aerospaziale presso l’Università Tecnica di Delft.

Immagine: Imago

Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa. La principessa ereditaria spagnola Leonor sta attualmente seguendo un percorso di formazione militare triennale. In seguito, l’erede al trono intende studiare scienze politiche.

La principessa ereditaria spagnola Leonor sta attualmente seguendo un percorso di formazione militare triennale. In seguito, l’erede al trono intende studiare scienze politiche.

Immagine: IMAGO/ABACAPRESS

Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa. La sorella minore Sofía ha frequentato il prestigioso UWC Atlantic College in Galles, dove nel 2025 ha conseguito il Baccalaureato Internazionale.

La sorella minore Sofía ha frequentato il prestigioso UWC Atlantic College in Galles, dove nel 2025 ha conseguito il Baccalaureato Internazionale.

Immagine: IMAGO

Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa. Dopo un periodo di studi in Australia, la principessa norvegese Ingrid Alexandra si è iscritta al semestre autunnale all’Università di Oslo per stare più vicina a Mette-Marit, affetta da una malattia.

Dopo un periodo di studi in Australia, la principessa norvegese Ingrid Alexandra si è iscritta al semestre autunnale all’Università di Oslo per stare più vicina a Mette-Marit, affetta da una malattia.

Immagine: sda

Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa. Il principe norvegese Sverre Magnus (a sinistra) non ha ancora reso noti pubblicamente i suoi progetti di studio. Il figlio del principe ereditario Haakon e della principessa ereditaria Mette-Marit ha terminato gli studi secondari nel 2024.

Il principe norvegese Sverre Magnus (a sinistra) non ha ancora reso noti pubblicamente i suoi progetti di studio. Il figlio del principe ereditario Haakon e della principessa ereditaria Mette-Marit ha terminato gli studi secondari nel 2024.

Immagine: IMAGO/PPE

Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa. La principessa ereditaria svedese Victoria ha studiato scienze politiche, storia e risoluzione dei conflitti in diverse università in Svezia e in Francia. Inoltre, l’erede al trono ha frequentato corsi presso le università di Yale e Uppsala, oltre a seguire una formazione diplomatica presso il ministero degli esteri svedese.

La principessa ereditaria svedese Victoria ha studiato scienze politiche, storia e risoluzione dei conflitti in diverse università in Svezia e in Francia. Inoltre, l’erede al trono ha frequentato corsi presso le università di Yale e Uppsala, oltre a seguire una formazione diplomatica presso il ministero degli esteri svedese.

Immagine: KEYSTONE

Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa. Sua sorella, la principessa Madeleine di Svezia, ha concluso i suoi studi all’Università di Stoccolma con una laurea triennale in storia dell’arte, etnologia e storia moderna. Ha inoltre frequentato corsi di psicologia infantile.

Sua sorella, la principessa Madeleine di Svezia, ha concluso i suoi studi all’Università di Stoccolma con una laurea triennale in storia dell’arte, etnologia e storia moderna. Ha inoltre frequentato corsi di psicologia infantile.

Immagine: IMAGO/Eventflash

Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa. Suo fratello, il principe Carl Philip, ha seguito un addestramento militare presso la Marina svedese prima di studiare design grafico a Stoccolma e negli Stati Uniti. Oggi lavora anche come designer.

Suo fratello, il principe Carl Philip, ha seguito un addestramento militare presso la Marina svedese prima di studiare design grafico a Stoccolma e negli Stati Uniti. Oggi lavora anche come designer.

Immagine: Imago

Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa. L’erede al trono danese, il principe Christian, sta attualmente seguendo un addestramento militare di base presso gli Ussari della Guardia a Slagelse. Il figlio del re Federico X è entrato nell’esercito nel febbraio 2025, seguendo così una tradizione di lunga data della casa reale.

L’erede al trono danese, il principe Christian, sta attualmente seguendo un addestramento militare di base presso gli Ussari della Guardia a Slagelse. Il figlio del re Federico X è entrato nell’esercito nel febbraio 2025, seguendo così una tradizione di lunga data della casa reale.

Immagine: Bernd von Jutrczenka/dpa

Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa. La principessa Isabella, sorella del principe Christian, erede al trono, frequenta attualmente la scuola superiore. La figlia del re Federico X e della regina Mary ha festeggiato il suo 18° compleanno nell’aprile 2025 e nei prossimi anni dovrebbe a sua volta seguire un addestramento militare.

La principessa Isabella, sorella del principe Christian, erede al trono, frequenta attualmente la scuola superiore. La figlia del re Federico X e della regina Mary ha festeggiato il suo 18° compleanno nell’aprile 2025 e nei prossimi anni dovrebbe a sua volta seguire un addestramento militare.

Immagine: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa

Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa. Il principe Vincent e la principessa Josephine frequentano attualmente la scuola superiore. I gemelli del re Frederik X e della regina Mary (a destra) appartengono alla generazione più giovane della famiglia reale danese e occupano il terzo e il quarto posto nella linea di successione al trono.

Il principe Vincent e la principessa Josephine frequentano attualmente la scuola superiore. I gemelli del re Frederik X e della regina Mary (a destra) appartengono alla generazione più giovane della famiglia reale danese e occupano il terzo e il quarto posto nella linea di successione al trono.

Immagine: IMAGO/PPE

Chi pensa che i reali passino il loro tempo solo ai ricevimenti e alle visite di Stato si sbaglia. A fine maggio la principessa ereditaria del Belgio Elisabetta ha appena completato il suo master all'Università di Harvard. L'erede al trono si aggiunge così a una lunga lista di reali europei con un'istruzione d'élite. Ecco una panoramica nella galleria d'immagini.

Carlotta Henggeler

22.06.2026, 20:25

22.06.2026, 20:27

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La principessa ereditaria del Belgio Elisabetta ha completato con successo il suo Master in politica pubblica all'Università di Harvard.
  • La 24enne si è goduta una vita studentesca il più normale possibile negli Stati Uniti e ha apprezzato il fatto di non essere costantemente riconosciuta.
  • Resta da vedere cosa le riserverà il futuro professionale: per il momento, l'erede al trono non vede l'ora di trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici e di tornare in Belgio.
Mostra di più

Dopo due anni trascorsi presso la rinomata Università di Harvard, la principessa ereditaria del Belgio Elisabetta ha completato il suo Master in politica pubblica.

Il programma di laurea si concentra sui processi decisionali politici, sulla governance e sulla risoluzione delle sfide sociali. È considerato una formazione per i futuri leader della politica e dell'amministrazione.

La 24enne ha festeggiato il traguardo a fine maggio insieme ai genitori, il re Filippo e la regina Matilde, che si sono recati a Boston per la cerimonia di laurea.

In una rara intervista, l'erede al trono ha ripensato al periodo trascorso negli Stati Uniti: «Ho cercato di condurre una vita da studentessa il più normale possibile». Ha vissuto in un appartamento condiviso, ha praticato sport e ha trascorso molto tempo fuori dall'aula.

«La mia intenzione era di essere semplicemente Elisabetta qui», ha dichiarato al portale belga «Le Soir». Le piaceva particolarmente non essere costantemente riconosciuta nella vita di tutti i giorni.

La principessa ereditaria belga ha presentato con orgoglio la sua laurea ai media.
La principessa ereditaria belga ha presentato con orgoglio la sua laurea ai media.
IMAGO/Photo News

La principessa è considerata ambiziosa e disciplinata. Anche se la vita studentesca non è stata sempre facile per lei: ad Harvard ha spesso lottato per trovare il giusto equilibrio tra studio, amici e tempo libero.

Elisabetta si descrive come una gran lavoratrice e una perfezionista. Ancora oggi è influenzata dai consigli dei suoi genitori: rimanere umili e lavorare sodo.

La futura regina è anche entusiasta delle sue amicizie internazionali: «Spero di aver trovato amici per la vita».

Elisabetta non è sicura di cosa succederà dopo Harvard. «Mi serve ancora un po' di tempo», spiega.

Di che cosa si rallegra adesso? «Della mia famiglia e dei miei amici. Anche della spontaneità, calore e umorismo belga e, naturalmente, del buon cioccolato belga», dice a «Brisant».

Non mancano le sorprese. Come vivono le future regine d'Europa?

Non mancano le sorpreseCome vivono le future regine d'Europa?

Ecco cosa fanno i reali europei

Elisabetta non è affatto l'unica reale con una laurea. Che si tratti di Harvard, St Andrews o di un'accademia militare, molti eredi al trono europei si preparano al loro futuro ruolo con un'istruzione accademica o militare.

Scoprite chi ha studiato cosa nella galleria di immagini in cima all'articolo.

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