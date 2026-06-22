Università o esercito d'élite? Ecco come i futuri re e regine d'Europa si preparano al trono

RoyalsUniversità o esercito d'élite? Ecco come i futuri re e regine d'Europa si preparano al trono
Carlotta Henggeler
22.6.2026
Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa
La principessa ereditaria Elisabetta festeggia la laurea ad Harvard insieme ai suoi genitori, il re Filippo e la regina Mathilde. L’erede al trono belga ha completato con successo il master in politica pubblica presso la prestigiosa università.
Immagine: IMAGO/Photo News
Il fratello della principessa ereditaria Elisabetta, il principe Gabriel (a destra), ha conseguito nel giugno 2025 la laurea triennale in scienze sociali e militari presso l’Accademia militare reale di Bruxelles. Dopo aver prestato giuramento come ufficiale nel settembre dello stesso anno, prosegue la sua formazione con un master. La foto è stata scattata durante la cerimonia di giuramento come ufficiale nel settembre 2025.
Immagine: Imago
Il principe Emmanuel in occasione della Festa Nazionale belga del 2025 a Bruxelles. Il figlio del re Filippo e della regina Mathilde studia sviluppo aziendale nella capitale belga.
Immagine: IMAGO/Photo News
La principessa Eléonore frequenta l’International School of Brussels. La figlia minore del re Filippo e della regina Mathilde sta completando il percorso scolastico in lingua inglese e non ha ancora intrapreso gli studi universitari.
Immagine: Instagram
L’erede al trono britannico, il principe William, ha studiato geografia all’Università di St. Andrews. Dopo la laurea nel 2005, il figlio del re Carlo III ha completato la formazione da ufficiale presso la Royal Military Academy di Sandhurst.
Immagine: Chris Jackson/PA Wire/dpa
Sua moglie, la principessa Kate, ha concluso i suoi studi di storia dell’arte all’Università di St. Andrews con il voto «2:1» (Upper Second-Class Honours). Proprio come il marito.
Immagine: Jordan Pettitt/PA Pool/AP/dpa
Il principe Harry ha rinunciato agli studi universitari e ha invece completato la formazione da ufficiale presso la Royal Military Academy di Sandhurst. Successivamente ha prestato servizio per dieci anni nell’esercito britannico.
Immagine: Andy Stenning/AP/dpa
La principessa ereditaria olandese Amalia ha frequentato il corso di laurea triennale in politica, psicologia, diritto ed economia (PPLE) all’Università di Amsterdam. Dopo la laurea nel 2025, l’erede al trono ha intrapreso gli studi di diritto olandese.
Immagine: Remko De Waal/ANP/dpa
La sorella di Amalia, la principessa Alexia, studia ingegneria civile all’University College London (UCL) dal 2024. In precedenza, la figlia del re Willem-Alexander e della regina Máxima aveva conseguito l’International Baccalaureate presso l’UWC Atlantic College in Galles.
Immagine: IMAGO/NL Beeld
La principessa Ariane, la figlia minore del re Willem-Alexander e della regina Máxima, ha conseguito nel 2025 il Baccalaureato Internazionale presso l’United World College Adriatic in Italia. Dopo un anno sabbatico, intende iscriversi al corso di laurea in ingegneria aerospaziale presso l’Università Tecnica di Delft.
Immagine: Imago
La principessa ereditaria spagnola Leonor sta attualmente seguendo un percorso di formazione militare triennale. In seguito, l’erede al trono intende studiare scienze politiche.
Immagine: IMAGO/ABACAPRESS
La sorella minore Sofía ha frequentato il prestigioso UWC Atlantic College in Galles, dove nel 2025 ha conseguito il Baccalaureato Internazionale.
Immagine: IMAGO
Dopo un periodo di studi in Australia, la principessa norvegese Ingrid Alexandra si è iscritta al semestre autunnale all’Università di Oslo per stare più vicina a Mette-Marit, affetta da una malattia.
Immagine: sda
Il principe norvegese Sverre Magnus (a sinistra) non ha ancora reso noti pubblicamente i suoi progetti di studio. Il figlio del principe ereditario Haakon e della principessa ereditaria Mette-Marit ha terminato gli studi secondari nel 2024.
Immagine: IMAGO/PPE
La principessa ereditaria svedese Victoria ha studiato scienze politiche, storia e risoluzione dei conflitti in diverse università in Svezia e in Francia. Inoltre, l’erede al trono ha frequentato corsi presso le università di Yale e Uppsala, oltre a seguire una formazione diplomatica presso il ministero degli esteri svedese.
Immagine: KEYSTONE
Sua sorella, la principessa Madeleine di Svezia, ha concluso i suoi studi all’Università di Stoccolma con una laurea triennale in storia dell’arte, etnologia e storia moderna. Ha inoltre frequentato corsi di psicologia infantile.
Immagine: IMAGO/Eventflash
Suo fratello, il principe Carl Philip, ha seguito un addestramento militare presso la Marina svedese prima di studiare design grafico a Stoccolma e negli Stati Uniti. Oggi lavora anche come designer.
Immagine: Imago
L’erede al trono danese, il principe Christian, sta attualmente seguendo un addestramento militare di base presso gli Ussari della Guardia a Slagelse. Il figlio del re Federico X è entrato nell’esercito nel febbraio 2025, seguendo così una tradizione di lunga data della casa reale.
Immagine: Bernd von Jutrczenka/dpa
La principessa Isabella, sorella del principe Christian, erede al trono, frequenta attualmente la scuola superiore. La figlia del re Federico X e della regina Mary ha festeggiato il suo 18° compleanno nell’aprile 2025 e nei prossimi anni dovrebbe a sua volta seguire un addestramento militare.
Immagine: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa
Il principe Vincent e la principessa Josephine frequentano attualmente la scuola superiore. I gemelli del re Frederik X e della regina Mary (a destra) appartengono alla generazione più giovane della famiglia reale danese e occupano il terzo e il quarto posto nella linea di successione al trono.
Immagine: IMAGO/PPE
Ecco cosa hanno imparato i futuri re e regine d'Europa
La principessa ereditaria Elisabetta festeggia la laurea ad Harvard insieme ai suoi genitori, il re Filippo e la regina Mathilde. L’erede al trono belga ha completato con successo il master in politica pubblica presso la prestigiosa università.
Immagine: IMAGO/Photo News
Il fratello della principessa ereditaria Elisabetta, il principe Gabriel (a destra), ha conseguito nel giugno 2025 la laurea triennale in scienze sociali e militari presso l’Accademia militare reale di Bruxelles. Dopo aver prestato giuramento come ufficiale nel settembre dello stesso anno, prosegue la sua formazione con un master. La foto è stata scattata durante la cerimonia di giuramento come ufficiale nel settembre 2025.
Immagine: Imago
Il principe Emmanuel in occasione della Festa Nazionale belga del 2025 a Bruxelles. Il figlio del re Filippo e della regina Mathilde studia sviluppo aziendale nella capitale belga.
Immagine: IMAGO/Photo News
La principessa Eléonore frequenta l’International School of Brussels. La figlia minore del re Filippo e della regina Mathilde sta completando il percorso scolastico in lingua inglese e non ha ancora intrapreso gli studi universitari.
Immagine: Instagram
L’erede al trono britannico, il principe William, ha studiato geografia all’Università di St. Andrews. Dopo la laurea nel 2005, il figlio del re Carlo III ha completato la formazione da ufficiale presso la Royal Military Academy di Sandhurst.
Immagine: Chris Jackson/PA Wire/dpa
Sua moglie, la principessa Kate, ha concluso i suoi studi di storia dell’arte all’Università di St. Andrews con il voto «2:1» (Upper Second-Class Honours). Proprio come il marito.
Immagine: Jordan Pettitt/PA Pool/AP/dpa
Il principe Harry ha rinunciato agli studi universitari e ha invece completato la formazione da ufficiale presso la Royal Military Academy di Sandhurst. Successivamente ha prestato servizio per dieci anni nell’esercito britannico.
Immagine: Andy Stenning/AP/dpa
La principessa ereditaria olandese Amalia ha frequentato il corso di laurea triennale in politica, psicologia, diritto ed economia (PPLE) all’Università di Amsterdam. Dopo la laurea nel 2025, l’erede al trono ha intrapreso gli studi di diritto olandese.
Immagine: Remko De Waal/ANP/dpa
La sorella di Amalia, la principessa Alexia, studia ingegneria civile all’University College London (UCL) dal 2024. In precedenza, la figlia del re Willem-Alexander e della regina Máxima aveva conseguito l’International Baccalaureate presso l’UWC Atlantic College in Galles.
Immagine: IMAGO/NL Beeld
La principessa Ariane, la figlia minore del re Willem-Alexander e della regina Máxima, ha conseguito nel 2025 il Baccalaureato Internazionale presso l’United World College Adriatic in Italia. Dopo un anno sabbatico, intende iscriversi al corso di laurea in ingegneria aerospaziale presso l’Università Tecnica di Delft.
Immagine: Imago
La principessa ereditaria spagnola Leonor sta attualmente seguendo un percorso di formazione militare triennale. In seguito, l’erede al trono intende studiare scienze politiche.
Immagine: IMAGO/ABACAPRESS
La sorella minore Sofía ha frequentato il prestigioso UWC Atlantic College in Galles, dove nel 2025 ha conseguito il Baccalaureato Internazionale.
Immagine: IMAGO
Dopo un periodo di studi in Australia, la principessa norvegese Ingrid Alexandra si è iscritta al semestre autunnale all’Università di Oslo per stare più vicina a Mette-Marit, affetta da una malattia.
Immagine: sda
Il principe norvegese Sverre Magnus (a sinistra) non ha ancora reso noti pubblicamente i suoi progetti di studio. Il figlio del principe ereditario Haakon e della principessa ereditaria Mette-Marit ha terminato gli studi secondari nel 2024.
Immagine: IMAGO/PPE
La principessa ereditaria svedese Victoria ha studiato scienze politiche, storia e risoluzione dei conflitti in diverse università in Svezia e in Francia. Inoltre, l’erede al trono ha frequentato corsi presso le università di Yale e Uppsala, oltre a seguire una formazione diplomatica presso il ministero degli esteri svedese.
Immagine: KEYSTONE
Sua sorella, la principessa Madeleine di Svezia, ha concluso i suoi studi all’Università di Stoccolma con una laurea triennale in storia dell’arte, etnologia e storia moderna. Ha inoltre frequentato corsi di psicologia infantile.
Immagine: IMAGO/Eventflash
Suo fratello, il principe Carl Philip, ha seguito un addestramento militare presso la Marina svedese prima di studiare design grafico a Stoccolma e negli Stati Uniti. Oggi lavora anche come designer.
Immagine: Imago
L’erede al trono danese, il principe Christian, sta attualmente seguendo un addestramento militare di base presso gli Ussari della Guardia a Slagelse. Il figlio del re Federico X è entrato nell’esercito nel febbraio 2025, seguendo così una tradizione di lunga data della casa reale.
Immagine: Bernd von Jutrczenka/dpa
La principessa Isabella, sorella del principe Christian, erede al trono, frequenta attualmente la scuola superiore. La figlia del re Federico X e della regina Mary ha festeggiato il suo 18° compleanno nell’aprile 2025 e nei prossimi anni dovrebbe a sua volta seguire un addestramento militare.
Immagine: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa
Il principe Vincent e la principessa Josephine frequentano attualmente la scuola superiore. I gemelli del re Frederik X e della regina Mary (a destra) appartengono alla generazione più giovane della famiglia reale danese e occupano il terzo e il quarto posto nella linea di successione al trono.
Immagine: IMAGO/PPE
Chi pensa che i reali passino il loro tempo solo ai ricevimenti e alle visite di Stato si sbaglia. A fine maggio la principessa ereditaria del Belgio Elisabetta ha appena completato il suo master all'Università di Harvard. L'erede al trono si aggiunge così a una lunga lista di reali europei con un'istruzione d'élite. Ecco una panoramica nella galleria d'immagini.
Carlotta Henggeler
22.06.2026, 20:25
22.06.2026, 20:27
Carlotta Henggeler
Hai fretta? blue News riassume per te
La principessa ereditaria del Belgio Elisabetta ha completato con successo il suo Master in politica pubblica all'Università di Harvard.
La 24enne si è goduta una vita studentesca il più normale possibile negli Stati Uniti e ha apprezzato il fatto di non essere costantemente riconosciuta.
Resta da vedere cosa le riserverà il futuro professionale: per il momento, l'erede al trono non vede l'ora di trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici e di tornare in Belgio.
Dopo due anni trascorsi presso la rinomata Università di Harvard, la principessa ereditaria del Belgio Elisabetta ha completato il suo Master in politica pubblica.
Il programma di laurea si concentra sui processi decisionali politici, sulla governance e sulla risoluzione delle sfide sociali. È considerato una formazione per i futuri leader della politica e dell'amministrazione.
La 24enne ha festeggiato il traguardo a fine maggio insieme ai genitori, il re Filippo e la regina Matilde, che si sono recati a Boston per la cerimonia di laurea.
In una rara intervista, l'erede al trono ha ripensato al periodo trascorso negli Stati Uniti: «Ho cercato di condurre una vita da studentessa il più normale possibile». Ha vissuto in un appartamento condiviso, ha praticato sport e ha trascorso molto tempo fuori dall'aula.
«La mia intenzione era di essere semplicemente Elisabetta qui», ha dichiarato al portale belga «Le Soir». Le piaceva particolarmente non essere costantemente riconosciuta nella vita di tutti i giorni.
La principessa è considerata ambiziosa e disciplinata. Anche se la vita studentesca non è stata sempre facile per lei: ad Harvard ha spesso lottato per trovare il giusto equilibrio tra studio, amici e tempo libero.
Elisabetta si descrive come una gran lavoratrice e una perfezionista. Ancora oggi è influenzata dai consigli dei suoi genitori: rimanere umili e lavorare sodo.
La futura regina è anche entusiasta delle sue amicizie internazionali: «Spero di aver trovato amici per la vita».
Elisabetta non è sicura di cosa succederà dopo Harvard. «Mi serve ancora un po' di tempo», spiega.
Di che cosa si rallegra adesso? «Della mia famiglia e dei miei amici. Anche della spontaneità, calore e umorismo belga e, naturalmente, del buon cioccolato belga», dice a «Brisant».
Elisabetta non è affatto l'unica reale con una laurea. Che si tratti di Harvard, St Andrews o di un'accademia militare, molti eredi al trono europei si preparano al loro futuro ruolo con un'istruzione accademica o militare.
Scoprite chi ha studiato cosa nella galleria di immagini in cima all'articolo.
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