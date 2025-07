Uno chef italiano cerca personale con un post su Facebook. La sua ricerca gli si è ritorta contro. sda

Uno chef stellato italiano ha scatenato un'ondata di indignazione con un post su Facebook che esclude alcuni candidati. È accusato di discriminazione.

Uno chef italiano stellato ha suscitato scalpore per un controverso post su Facebook.

Paolo Cappuccio, che stava cercando una nuova squadra di cucina per un hotel a quattro stelle in Trentino, il 4 luglio ha scritto apertamente quali candidati non voleva vedere nella sua cucina.

Nel suo annuncio ha scritto: «Cerco un cuoco con equipaggio - da dicembre a marzo. Per favore, non fatemi perdere tempo. Sono esclusi: Comunisti, fannulloni, aspiranti chef e coloro che pensano di esserlo. Inoltre non sono graditi: dipendenti con problemi di alcol o altre dipendenze e quelli che hanno problemi con il loro orientamento sessuale».

Questi commenti hanno scatenato una tempesta di polemiche, riporta «bild.de».

Le reazioni al suo post non si sono fatte attendere. Gli utenti lo hanno accusato di discriminazione e omofobia. Un commento recitava: «Facci sapere dove cucini, così possiamo evitare questo posto». Il post originale è stato poi rimosso.

Paolo Cappuccio, originario di Napoli, lavora da oltre 30 anni nella gastronomia di alto livello. Nel 2008 ha ottenuto una stella Michelin per il ristorante «La Stube» dell'Hotel Hermitage di Madonna di Campiglio. Con il suo ristorante «La Casa degli Spiriti» sul Lago di Garda, ha raggiunto il 149° posto nel «Best Chef Awards» del 2017.

Ricerca disperata di personale

In un'intervista al «Corriere del Trentino», Cappuccio ha difeso il suo incarico come un «annuncio disperato». Ha lamentato la difficoltà di trovare personale affidabile al giorno d'oggi.

I candidati sono spesso inaffidabili o si assentano per malattia. Pur rammaricandosi per la scelta delle parole, dimostra poca comprensione per l'indignazione dell'opinione pubblica: «Sto parlando di cucina, non di politica».