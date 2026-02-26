  1. Clienti privati
Uno spot in diretta lancia l'ipotesi sul prossimo conduttore di Sanremo

ai-scrape

26.2.2026 - 09:46

Carlo Conti, conduttore del 76esimo Festival della canzone italiana
Carlo Conti, conduttore del 76esimo Festival della canzone italiana
KEYSTONE

Una clip promozionale trasmessa durante la kermesse ha acceso le discussioni sul web riguardo alla prossima edizione. Gli utenti vedono un indizio sul possibile successore di Carlo Conti.

Igor Sertori

26.02.2026, 09:46

26.02.2026, 09:54

Hai fretta? blue News riassume per te

  • In occasione della seconda serata del Festival di Sanremo, uno spazio pubblicitario ha innescato le ipotese sul prossimo possibile passaggio di testimone per la conduzione della kermesse canora.
  • Durante la pausa è andato in onda il promo di «Stasera tutto è possibile», uno show condotto da Stefano De Martino.
  • La popolarità del 36enne rende l'ipotesi plausibile agli occhi del pubblico, come confermano i commenti sui social.
Mostra di più
Le pagelle della seconda serata di Sanremo: Achille Lauro emoziona con l'omaggio alle vittime di Crans-Montana. Pausini più spigliata, risate con Lillo e Pilar

A tutto FestivalLe pagelle della seconda serata di Sanremo: Achille Lauro emoziona con l'omaggio alle vittime di Crans-Montana. Pausini più spigliata, risate con Lillo e Pilar

La seconda serata del Festival di Sanremo è proseguita sotto la guida di Carlo Conti. Il conduttore ha mantenuto alto il ritmo della competizione canora sul palco dell'Ariston, coadiuvato da Laura Pausini, con gli interventi di Achille Lauro e Lillo Petrolo.

L'attenzione dei telespettatori è stata però catturata da un evento esterno alla gara. Un semplice spazio pubblicitario ha spostato il focus del pubblico.

Durante la pausa è andato in onda il promo di «Stasera tutto è possibile». Il comedy show tornerà sugli schermi di Rai 2 mercoledì 4 marzo 2026. Il protagonista del video era Stefano De Martino. Questa apparizione non è passata inosservata al pubblico dei social network.

Voci sul prossimo conduttore

Come riportato anche da «Leggo.it», gli utenti della piattaforma X hanno subito iniziato a formulare teorie. La presenza di De Martino è stata interpretata come un segnale per il futuro. Molti spettatori ritengono che non si tratti di una coincidenza casuale. Le indiscrezioni vedrebbero infatti il presentatore campano al timone di Sanremo 2027.

Il 36enne sta vivendo un momento d'oro nella televisione pubblica. Attualmente guida con successo anche il programma «Affari tuoi».

Stefano De Martino ritorna in TV, la RAI: «Non vi siete liberati di STEP»

E sul prossimo Sanremo?Stefano De Martino ritorna in TV, la RAI: «Non vi siete liberati di STEP»

L'ironia del web si è scatenata su questo possibile passaggio di testimone. Un commento in particolare ha riassunto il pensiero di molti utenti.

Il tweet recita testualmente: «Lo spot di Stasera tutto è possibile durante Sanremo è stato fatto solo per farci vedere la squadra di conduttori del prossimo anno».

La popolarità del conduttore rende queste ipotesi plausibili agli occhi del pubblico. Resta da vedere se queste speculazioni troveranno conferma nei prossimi mesi. Per il momento, la 76esima edizione del Festival rimane nelle redini di Carlo Conti.

