La seconda serata del Festival di Sanremo è proseguita sotto la guida di Carlo Conti. Il conduttore ha mantenuto alto il ritmo della competizione canora sul palco dell'Ariston, coadiuvato da Laura Pausini, con gli interventi di Achille Lauro e Lillo Petrolo.
L'attenzione dei telespettatori è stata però catturata da un evento esterno alla gara. Un semplice spazio pubblicitario ha spostato il focus del pubblico.
Durante la pausa è andato in onda il promo di «Stasera tutto è possibile». Il comedy show tornerà sugli schermi di Rai 2 mercoledì 4 marzo 2026. Il protagonista del video era Stefano De Martino. Questa apparizione non è passata inosservata al pubblico dei social network.
Voci sul prossimo conduttore
Come riportato anche da «Leggo.it», gli utenti della piattaforma X hanno subito iniziato a formulare teorie. La presenza di De Martino è stata interpretata come un segnale per il futuro. Molti spettatori ritengono che non si tratti di una coincidenza casuale. Le indiscrezioni vedrebbero infatti il presentatore campano al timone di Sanremo 2027.
Il 36enne sta vivendo un momento d'oro nella televisione pubblica. Attualmente guida con successo anche il programma «Affari tuoi».
Il tweet recita testualmente: «Lo spot di Stasera tutto è possibile durante Sanremo è stato fatto solo per farci vedere la squadra di conduttori del prossimo anno».
La popolarità del conduttore rende queste ipotesi plausibili agli occhi del pubblico. Resta da vedere se queste speculazioni troveranno conferma nei prossimi mesi. Per il momento, la 76esima edizione del Festival rimane nelle redini di Carlo Conti.