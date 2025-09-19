  1. Clienti privati
Ecco le novità «Unomattina in Famiglia» torna con Muccitelli, Setta e Convertini

Covermedia

19.9.2025 - 13:00

Ingrid Muccitelli
Ingrid Muccitelli

Dal 27 settembre su Rai1 riparte la nuova stagione, tra sorrisi, curiosità e rubriche che raccontano l'Italia del weekend.

Covermedia

19.09.2025, 13:00

19.09.2025, 13:47

«Unomattina in Famiglia» torna su Rai1 da sabato 27 settembre. Il primo appuntamento alle 8:35 e, il giorno dopo, alle 7:05. A dare il buongiorno al pubblico tre volti ormai familiari: Ingrid Muccitelli, Monica Setta e Beppe Convertini.

Il programma non cambia pelle, ma rilancia. Torna la pungente «Cronaca rosa» di Gianni Ippoliti, spazio capace di unire ironia e costume, e il «Pronto soccorso linguistico» con Paolo D'Achille, presidente dell'Accademia della Crusca, pronto a sciogliere i dubbi dell'italiano di tutti i giorni.

Nuovi spazi

Accanto ai punti fermi arrivano idee inedite: «La mia vita in cinque scatti», un racconto personale affidato alle immagini; «La scuola oltre le lezioni», sguardo inedito sul mondo degli studenti; «Porti italiani», viaggio nei luoghi simbolo del nostro legame con il mare.

Non mancano arte, meteo e musica: Costantino D'Orazio guiderà «Che bellezza!», il colonnello Laurenzi aggiornerà sul tempo e «Canta che ti passa» darà voce a chi sogna di esibirsi dal salotto di casa.

La formula resta chiara: compagnia leggera, capace di far sorridere ma anche di far pensare.

