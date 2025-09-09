Tiberio Timperi

Il conduttore parla di «prime time del mattino», la giornalista Tg1 promette «cronaca senza morbosità».

Covermedia Covermedia

Tiberio Timperi, affiancato da Maria Soave, inaugura su Rai 1 «Unomattina News», il nuovo appuntamento informativo delle prime ore.

Dall'8 settembre 2025, il programma ha preso il posto del tradizionale contenitore mattutino. Timperi lo definisce «un prime time del mattino, un attestato di fiducia da parte dell’azienda».

Al suo fianco Maria Soave, giornalista del Tg1 dal 2004, con un passato alla carta stampata e una reputazione solida come volto dell'informazione istituzionale.

Il programma, nato dalla sinergia tra la direzione «Day Time» e il «Tg1», va in onda dal lunedì al venerdì alle 6:00 del mattino.

L'obiettivo: dare spazio a cronaca nazionale e internazionale, cultura, spettacolo e sport. Niente sensazionalismo: «Se c'è un fatto di cronaca nera si dà la notizia e basta... grazie ma anche no», ribadisce Timperi.

Con uno stile essenziale, «Unomattina News» vuole diventare la bussola per il pubblico che inizia presto la giornata.