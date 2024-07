Maria De Filippi

Maria De Filippi è pronta a tornare in televisione per una nuova stagione da protagonista.

A settembre torneranno alcuni dei programmi più amati del piccolo schermo, tutti prodotti dalla Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi.

Sono state svelate le date d'inizio dei vari format nella prossima stagione televisiva.

Si partirà con «Uomini e Donne», in onda a partire da lunedì 9 settembre e come sempre in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 14:45.

Martedì 10 settembre prenderà il via, invece, una nuova edizione di «Temptation Island», condotta ancora una volta da Filippo Bisciglia.

Per «Amici» toccherà attendere il 15 settembre mentre «Tu si que vales» partirà il 21 settembre.

A settembre Canale 5 – più precisamente lunedì 16 – partirà anche la nuova edizione del «Grande Fratello».

«La Talpa» con Diletta Leotta inizierà dal 22 ottobre.

