Ursula Andress

La diva di «Agente 007 – Licenza di uccidere» vittima di una frode internazionale: beni tra Svizzera e Toscana sequestrati dalla Guardia di Finanza.

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Ursula Andress è al centro di una truffa milionaria costruita nel tempo, che ha coinvolto il suo patrimonio personale tra conti, immobili e opere d’arte.

Secondo quanto emerso, i beni sarebbero stati progressivamente sottratti da chi ne gestiva le finanze, attraverso operazioni opache e trasferimenti internazionali difficili da tracciare.

«Sono stata scelta deliberatamente come vittima. Mi hanno adulata, manipolata e ingannata per anni. Non è stato solo un danno economico: è qualcosa che ti entra dentro, perché ti fidi delle persone sbagliate», ha raccontato l’attrice ad Adnkronos, ricostruendo una vicenda durata quasi un decennio.

Svolta da un’indagine coordinata tra Svizzera e Italia

La svolta arriva da un’indagine coordinata tra autorità svizzere e italiane. La Guardia di Finanza di Firenze ha eseguito un sequestro da circa 20 milioni di euro, ricostruendo un flusso di denaro pari a circa 18 milioni di franchi svizzeri.

I beni sono stati individuati soprattutto a San Casciano Val di Pesa: undici immobili e quattordici terreni tra vigneti e uliveti, oltre a opere d’arte e disponibilità finanziarie.

Al centro dell’inchiesta l’ex gestore patrimoniale Eric Freymond, già coinvolto in casi simili e morto nel 2025, figura chiave in una rete di società e prestanome utilizzata per occultare i capitali.

Ora l’obiettivo della magistratura è la confisca definitiva del patrimonio recuperato, mentre per l’attrice resta una consapevolezza amara: «Il denaro si può recuperare. La fiducia, molto meno».