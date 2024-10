Mitzi Gaynor in un'immagine del 2021. Keystone

Mitzi Gaynor, l'attrice statunitense che con il regista italiano Rossano Brazzi portò sul grande schermo il musical di Broadway South Pacific, è morta a 93 anni.

SDA

Lo hanno annunciato i suoi portavoce, Rene Reyes e Shane Rosamonda, sul profilo della rete sociale X della star.

Gaynor aveva recitato nel 1958 con Brazzi nella parte dell'infermiera della Marina statunitense Nellie Forbush cantando con la sua voce (a differenza degli altri attori) i brani che le spettavano nell'adattamento del musical di Rodgers e Hammerstein tra cui la canzone «I'm Gonna Wash That Man Right Out of My Hair», che fu associato a lei per il resto della vita.

Vero nome Francesca Marlene de Czanyi von Gerber, l'anno prima Mitzi aveva recitato con Gene Kelly e Kay Kendall nel musical diretto da George Cukor Les Girls.

Tra gli altri musical degli anni Cinquanta, era apparsa anche in Anything Goes (1956) con Bing Crosby e Donald O'Connor, The Joker Is Wild (1957) con Frank Sinatra e Happy Anniversary (1959) con David Niven e Patty Duke.

Nata a Chicago (Illinois) in una famiglia di artisti (madre ballerina, padre violoncellista), dopo la crisi dei musical cinematografici all'inizio degli anni Sessanta era apparsa in numerosi special televisivi.

SDA