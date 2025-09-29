  1. Clienti privati
A Las Vegas Allarme per Dolly Parton, costretta a cancellare dei concerti a causa di interventi medici

SDA

29.9.2025 - 15:48

Dolly Parton
Dolly Parton
Keystone

Allarme per la salute di Dolly Parton: la 79enne cantante di Jolene è stata costretta a rinunciare a una serie di concerti al Cesar's Palace di Las Vegas a causa di una serie di interventi medici.

Keystone-SDA

29.09.2025, 15:48

29.09.2025, 15:53

«I dottori mi dicono che devo sottopormi a un po' di interventi», ha scritto Dolly su Instagram. E ha poi scherzato, paragonandosi ad una automobile: ha detto ai medici che vuole essere di nuovo in forma per il tagliando delle 100 mila miglia.

Le sei date sono state rinviate a settembre 2026. La star non ha rivelato la natura degli interventi ma ha messo in chiaro che «non si tratterà della solita visita dal chirurgo plastico».

La Parton ha avuto un anno difficile: in marzo è morto, a 82 anni, Carl Dean, l'uomo che per sei decenni è stato il compagno della sua vita. Carl, che aveva una ditta che asfaltava strade, aveva sempre evitato i riflettori ed era stato l'involontaria ispirazione per Jolene, il brano che fatto di Dolly una superstar della musica.

