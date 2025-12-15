  1. Clienti privati
Los Angeles Il regista di «Harry ti presento Sally» Rob Reiner e la moglie trovati morti in casa

SDA

15.12.2025 - 07:13

Il regista Rob Reiner e sua moglie Michelle.
Il regista Rob Reiner e sua moglie Michelle.
KEYSTONE

Il regista di «Harry ti presento Sally» Rob Reiner, 78 anni, e la moglie Michele Singer, 68, sono stati trovati morti nella loro villa a Los Angeles. A ucciderli a coltellate, secondo i media, sarebbe stato il figlio Nick.

Keystone-SDA, Redazione blue News

15.12.2025, 07:13

15.12.2025, 08:45

Il famoso regista e attore di Hollywood Rob Reiner e sua moglie Michelle sono stati trovati morti domenica nella loro casa condivisa a Brentwood, un quartiere benestante di Los Angeles. Sarebbero stati vittime di un omicidio.

I vigili del fuoco hanno riferito di essere intervenuti domenica pomeriggio (ora locale) per un'emergenza medica. Gli investigatori della polizia hanno confermato ai media statunitensi che i soccorritori hanno trovato Rob (78 anni) e Michele (68) in casa. Entrambi presentavano ferite da arma da taglio.

La figlia della coppia era sulla scena del crimine. Il sospettato – forse suo fratello Nick – aveva lasciato il quartiere prima dell'arrivo della polizia. La polizia al momento non conferma questa versione, ma ammette che il 32enne è sotto interrogatorio anche se non è stato arrestato.

Il figlio avrebbe ucciso i genitori

La rivista «People» ha riferito, citando diverse fonti, che è stato proprio il figlio della coppia a uccidere i genitori.

In un'intervista del 2016 sempre a «People», Nick ha parlato della sua lunga battaglia contro la tossicodipendenza. Ha iniziato a fare uso di droghe da adolescente e diversi soggiorni in cliniche di riabilitazione si sono rivelati infruttuosi. È stato senza casa per anni.

I rappresentanti della polizia di Los Angeles hanno confermato all'emittente televisiva KTLA che gli agenti sono arrivati sulla scena domenica intorno alle 16:20. Non sono stati forniti dettagli sulla natura della chiamata di emergenza.

L'unità rapine e omicidi del dipartimento di polizia di Los Angeles sta ora indagando sul caso come omicidio.

Rob Reiner è da decenni uno dei registi più rinomati di Hollywood. Tra i suoi lavori figurano classici degli anni '80 e '90 come «This Is Spinal Tap», «Codice d'onore», «Harry ti presento Sally» e «La storia fantastica». È diventato famoso come attore per il ruolo del genero Michael «Meathead» Stivic nella serie «Arcibaldo», che gli è valso un Emmy Award.

