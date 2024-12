Angelina Jolie aveva presentato istanza di scioglimento di matrimonio da Brad Pitt nel settembre 2016 e da allora la coppia era rimasta bloccata in una battaglia legale (foto d'archivio). Keystone

Brad Pitt e Angelina Jolie hanno firmato un accordo di divorzio, segnando una svolta nella saga legale tra i due attori americani durata otto anni. Lo riporta la rivista «People».

Keystone-SDA SDA

L'avvocato della Jolie, James Simon, ha confermato l'accordo a «People» affermando in un comunicato che l'attrice è «concentrata sulla ricerca di pace e guarigione per la loro famiglia.

Si tratta solo di una parte di un lungo processo in corso iniziato otto anni fa», ha detto Simon aggiungendo che «francamente Angelina è esausta ma sollevata che questa fase sia finita».

Jolie aveva presentato istanza di scioglimento di matrimonio da Pitt nel settembre 2016 e da allora la coppia era rimasta bloccata in una battaglia legale. Nel 2018 hanno raggiunto un accordo di custodia dei loro sei figli, tre dei quali sono adottati.

I due attori erano sono messi insieme per la prima volta dopo aver recitato come sposi-assassini in «Mr. and Mrs. Smith» del 2005, con Pitt che all'epoca era sposato con Jennifer Aniston.