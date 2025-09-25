  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

USA Oltre 6 milioni hanno guardato il ritorno dello show di Jimmy Kimmel

SDA

25.9.2025 - 12:59

Martedì sera il "Jimmy Kimmel Live" ha più che quadruplicato la sua audience normale.
Martedì sera il "Jimmy Kimmel Live" ha più che quadruplicato la sua audience normale.
Keystone

Volano a quasi 6,3 milioni – un record nei 22 anni dello show – gli spettatori del «Jimmy Kimmel Live» dopo la sospensione della scorsa settimana.

Keystone-SDA

25.09.2025, 12:59

25.09.2025, 13:37

Secondo dati preliminari della Nielsen, martedì sera il comico della notte avrebbe più che quadruplicato la sua audience normale nonostante il boicottaggio di due colossi delle reti locali, Sinclair e Nexstar, che avevano oscurato il ritorno di Jimmy nei loro bacini di utenza.

Le cifre di Nielsen dovrebbero crescere nei prossimi giorni con l'arrivo di nuovi dati che peraltro non includono gli oltre 14 milioni che hanno scaricato il monologo di Kimmel sul canale ufficiale YouTube del suo show.

Stati Uniti. Jimmy Kimmel torna in tv e attacca Trump: «Ha provato in tutti i modi a cancellarmi, invece...»

Stati UnitiJimmy Kimmel torna in tv e attacca Trump: «Ha provato in tutti i modi a cancellarmi, invece...»

I più letti

Fine delle rendite vedovili a vita: solo fino al 25mo anno di età del figlio più giovane
La compagna di Jimmy Ghione respinge le critiche sulla loro storia: «È il Brad Pitt italiano»
Multa salatissima per due ragazzi che hanno urinato in un piatto di un ristorante a Shanghai
Modifica alla legge sull'AVS: «Gli anziani hanno goduto di privilegi per anni, ora si lamentano»
La principessa Mette-Marit si prende una lunga pausa dai doveri reali, ecco perché

Altre notizie

Patrimonio milionario. L'accusa shock della figlia di Vittorio Sgarbi: «È incapace di gestire i propri interessi»

Patrimonio milionarioL'accusa shock della figlia di Vittorio Sgarbi: «È incapace di gestire i propri interessi»

«Sono un grande». Tiziano Ferro annuncia l'uscita del suo nuovo album

«Sono un grande»Tiziano Ferro annuncia l'uscita del suo nuovo album

Anche i duri piangono. Ecco qual è stato il più gran dolore nella vita di Dwayne Johnson

Anche i duri piangonoEcco qual è stato il più gran dolore nella vita di Dwayne Johnson