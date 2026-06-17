  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

A soli 35 anni È morta  Daveigh Chase, protagonista di «The Ring» e voce di Lilo in «Lilo & Stitch»

SDA

17.6.2026 - 21:48

Daveigh Chase in un'immagine d'archivio del 2006.
Daveigh Chase in un'immagine d'archivio del 2006.
Keystone

Daveigh Chase, l'ex attrice bambina nel film horror «The Ring» e la voce di Lilo nel cartone animato «Lilo & Stitch», è morta a 35 anni in seguito a una meningite e un'infezione del sangue che le aveva provocato una grave sepsi. Lo ha reso noto il fidanzato Roy Hernandez.

Keystone-SDA

17.06.2026, 21:48

18.06.2026, 07:33

Nata nel 1990, Chase ha raggiunto la notorietà grazie a diversi ruoli da protagonista, tra cui nel 2002 quello in «The Ring» in cui, nella parte di Samara Morgan, terrorizzò il pubblico e vinse un premio agli Mtv Movie Awards come «miglior cattiva» (Best Villain).

Lo stesso anno aveva dato la voce a Lilo, l'orfanella hawaiana incompresa dai coetanei la cui vita cambia quando adotta quello che crede essere un cane randagio, ma che in realtà è l'alieno Stitch, un esperimento genetico creato per distruggere.

La parte le era valsa un Annie Award per la migliore voce in un cartone animato.

Successivamente Chase ha recitato in «Donnie Darko»; nella serie Hbo «Big Love»; in «Sabrina the Teenage Witch», «Er», «Mercy» e nel quinto episodio della franchise «Beethoven».

Dopo l'ultimo credito come attrice nel 2016 per il videogioco «Let It Die», aveva avuto diversi problemi con la legge, tra cui accuse di possesso di droga e di aver guidato per divertimento un'auto rubata.

Era stata inoltre interrogata in relazione alla morte di un uomo abbandonato all'esterno di un ospedale di Los Angeles (California, USA).

I più letti

Luisa Ranieri e i «no» a Luca Zingaretti: «Non volevo essere definita sua moglie»
Iran e Stati Uniti han firmato, l'accordo per finire la guerra è in vigore. Niente cerimonia ufficiale al Bürgenstock
Ecco perché non sarebbe affatto male se la Nati non riuscisse a conquistare il 1° posto del girone
Dalla gloria al declino: ecco la brutta fine di 9 giocatori francesi campioni del mondo nel 2018
Ecco cosa devi sapere sulla prima grande ondata di caldo in arrivo

Altre notizie

Royal Family. Jackie Kennedy delusa dal primo incontro con la regina Elisabetta

Royal FamilyJackie Kennedy delusa dal primo incontro con la regina Elisabetta

Aveva 35 anni. È morta l'attrice turca Ece Irtem, ha recitato anche al fianco di Can Yaman

Aveva 35 anniÈ morta l'attrice turca Ece Irtem, ha recitato anche al fianco di Can Yaman

Dopo settimane difficili. Belen Rodriguez mano nella mano con il personal trainer, che sia nato un nuovo amore?

Dopo settimane difficiliBelen Rodriguez mano nella mano con il personal trainer, che sia nato un nuovo amore?

A 61 anni. Lorella Cuccarini non si ferma: «Il passo indietro può aspettare»

A 61 anniLorella Cuccarini non si ferma: «Il passo indietro può aspettare»